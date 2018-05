«Macroescape» multitudinària a Manresa amb motiu de la capitalitat cultural

Una "escape room" és un joc d´intel·ligència que té com a finalitat aconseguir sortir d´una habitació tancada a través de diverses pistes per descobrir i resoldre els enigmes plantejats. L´únic inconvenient és que s´ha de fer en un temps limitat. Amb motiu de la capitalitat cultural, Manresa organitzarà una sessió d´aquest popular entreteniment, però de grans dimensions. La "macroescape", ideada per l´empresa Cocolisto, es farà el dissabte 16 de juny, a les 8 del vespre, a la Plaça Major. L´activitat s´adreça a joves d´entre 14 i 35 anys, el segment de població més interessat per les "escape room", un fenomen de moda en l´actualitat.

Aquest migdia s´ha presentat la iniciativa a l´Ajuntament de Manresa, amb la regidora de Cultura i Joventut, Anna Crespo, i el responsable de l´empresa Cocolisto i creador de la "macroescape", Ivan Tapia.

La temàtica de la "macroescape" girarà al voltant de Manresa. El personatge de la iaia Pepita necessitarà l´ajuda dels joves de la ciutat per salvar alguns edificis i monuments que estaran desapareixent. D´acord amb la sinopsi del joc, si no ho aconsegueixen en 60 minuts, ningú recordarà la ciutat tal i com és i, per tant, les noves generacions no sabran mai de l´existència d´aquests llocs tan emblemàtics de la capital del Bages. Però no estaran sols, ja que l´àvia Pepita també tindrà l´ajuda dels serenos, els responsables que antigament rondaven de nit pels carrers de la ciutat per vigilar que tot estigués en ordre i vetllar per la seguretat dels ciutadans.

La regidora Anna Crespo ha manifestat que "la macroescape té com a objectiu donar a conèixer el passat de la ciutat i posar en valor alguns dels seus actius". És per aquesta raó que des de l´Ajuntament de Manresa es fa una crida per tal que hi participin el major nombre possible d´aventurers, que vulguin saber el perquè un carrer es diu d´una manera o una altra, entre d´altres coses.

L´objectiu de l´organització és arribar al miler de participants. Crespo ha afegit que "la voluntat és lligar el reconeixement del patrimoni manresà a través d´una proposta lúdica", i hi ha afegit que "aquest joc té un punt de singularitat i originalitat, ja que és diferent i amable".

Per la seva banda, Ivan Tapia ha explicat que, si s´arriba a la xifra del miler de participants, serà la "macroescape" més gran que s´hagi fet. Ell mateix ha explicat el contingut de la proposta i ha aclarit que a la plaça Major, únic escenari de l´activitat, "hi haurà 6 espais de joc distribuïts per l´espai i, a cadascun d´aquests llocs, hi haurà una persona amb qui els participants hauran d´interactuar". Segons ell, "no tothom tindrà totes les informacions i la idea és que la comparteixin per arribar a l´objectiu final".

Ivan Tapia ha explicat que el joc pot ser molt enriquidor, pel fet que "permetrà aprendre la història dels carrers a través d´enigmes". També ha remarcat la importància de la cooperació i el joc en equip a través d´aquests enigmes, que fan que "el cervell s´activi i s´estableix diàleg i comunicació amb la resta de participants".

Tant Anna Crespo com Ivan Tapia han assegurat que el punt diferencial de les "escape roooms", com aquesta és "el fet de tenir el temps limitat, i la col·laboració amb l´altra gent". Tapia, que es dedica a crear jocs intel·ligents, ha remarcat que "portar a terme un joc d´aquestes característiques porta un treball d´entre tres i quatre mesos" i que "cada joc és exclusiu, ja que tracta de coses concretes de cada espai on es realitza". En aquest sentit, ha comentat que, com que l´activitat s´adreça a joves d´entre 14 i 35 anys, amb l´objectiu de difondre el patrimoni de la ciutat, "la tipologia del joc serà adaptada a aquest segment de població".

Els interessats hauran de participar-hi en equips de 3, 4 o 5 persones. També es pot inscriure´s individualment i, abans de començar, es faran els grups pertinents. Per als menors d´edat serà necessari una l´autorització. Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer a www.cocolisto.com/macroescapemanresa.