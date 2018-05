Mor Philip Roth, pare de la nova narrativa americana i etern aspirant al Nobel

L'escriptor nord-americà Philip Roth, una de les veus més importants de la narrativa americana del segle XX i guanyador d'un Premi Pulitzer, ha mort aquest dimarts als 85 anys d'edat per insuficiència cardíaca, segons ha informat el diari local 'The New York Times '.

Entre els principals temes abordats en la seva extensa obra --que abasta més d'una trentena de llibres, entre ells unes memòries titulades 'Patrimoni' (1991) - hi ha la introspecció i exploració del significat de ser jueu, nord-americà, escriptor i home .

Conegut per obres com 'Pastoral americana', 'La taca humana' i 'Em vaig casar amb un comunista' (que formen part de la seva trilogia americana, publicada en els anys 90), l'escriptor natural de Newark (Nova Jersey) va ser reconegut amb guardons com ara el premi del Cercle de Crítics Nacional del Llibre.

També compta amb altres reconeixements com el Premi Faulkner, el Premi Franz Kafka, l'Nabokov i el Príncep d'Astúries, entre d'altres, el que el converteix en un dels escriptors més premiats de la seva generació. Tot i així, el gran premi que li ha quedat pendent de rebre ha sigut el Nobel de Literatura, malgrat que el seu nom figurava any rere any en els llocs més alts de les travesses.

Entre les seves obres més cèlebres, en què també indaga en la naturalesa del desig sexual, es troben també 'El Lament de Portnoy', 'La conjura contra Amèrica', 'Elegia', i la col·lecció de contes 'Goodbye Columbus'.