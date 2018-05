L'Espai de la Plana de l'Om acollirà un concert a benefici de la comunitat indígena Tarahumara de Mèxic

El pianista californià Romayne Wheeler serà a l'auditori de l'Espai de la Plana de l'Om de Manresa el dissabte 2 de juny a les 19h, en un concert a benefici de la comunitat indígena Tarahumara a Chihuahua (Mèxic) amb peces de Bach, Beethoven, Liszt i de composició pròpia. El nord-americà ofereix concerts per tot el món en benefici de les famílies de la comunitat Tarahumara a Chihuahua (Mèxic), amb qui viu des de l'any 1992.

Nascut a Califòrnia l'any 1942 i conegut com el pianista de la serra Tarahumara, Romayne Wheeler va estudiar durant dotze anys a Salzburg i Viena i es va graduar com a compositor i com a concertista de piano. En un dels seus viatges va conèixer els indígenes Tarahumara que viuen al voltant de la regió de la Barraca del coure i el Canyó de Batopilas, a Chihuahua (Mèxic), que el van acollir i el van adoptar com un dels seus.

L'assimilació d'una altra forma de vida i de pensament el va empènyer a deixar enrere el món modern per instal·lar-se definitivament amb el seu piano al terreny dels Tarahumaras, i només abandonar aquestes terres per oferir els seus concerts benèfics per tot el món. Procedent d'Itàlia i d'Holanda arribarà a Manresa el proper 2 de juny.

Les entrades per aquest concert costen 6€ i els diners recaptat estaran dedicats íntegrament a la Fundació de Ayuda Tarahumara que treballa per la subsistència i la independència econòmica dels indígenes tarahumaras.