Manresa planteja un 'macroescape' que vol omplir la plaça Major amb 1.000 joves

Qui sap que el carrer del Cós fa referència a les curses o cóssos de cavalls? Que al carrer de la Mel, evidentment, s'hi venia mel? Que a la Baixada dels Jueus hi vivia la comunitat jueva de Manresa? Tota aquesta memòria col·lectiva s'està perdent, però la iaia Pepita està diposada a evitar-ho. Calcula que per aconseguir-ho només disposa de 60 minuts i té l'ajuda dels joves manresans. Aquest és el plantejament del macroescape que Manresa ha organitzat per al dissabte 16 de juny (20 h) a la plaça Major, en el marc de la programació de la capitalitat cultural. Ideat per l'empresa manresana Cocolisto, que té un destacat bagatge en el sector dels jocs intel·ligents, es pretén aconseguir la participació d'un miler de nois i noies, d'entre 14 i 35 anys, fet pelqual seria el macroescape amb més participació que s'hagi fet, segons Ivan Tapia, responsable de Cocolisto. La seva empresa n'ha organitzat per a 600 persones, per exemple, al Museu de les Aigües de Cornellà.

La regidora de Cultura i Joventut, Anna Crespo, ha explicat que aquesta és l'activitat que la Capital de la Cultura Catalana adreça específicament als joves i que va obtenir el consens del consell assessor per la seva «singularitat i originalitat». La proposta «alegre, lúdica i festiva, s'aprofita per donar a conèixer una mica més bé la ciutat, el seu passat i el seu nomenclàtor», afegeix. Han tingut l'assessorament històric de Francesc Comas a l'hora de crear el joc, que encara està en procés d'elaboració. Segons Tapia, plantejar un joc d'aquestes característiques «porta entre tres i quatre mesos de feina, perquè és exclusiu de l'espai on es realitza», en aquest cas la plaça Major, que no tindrà els accessos tancats.

Tapia preveu que tenir 1.000 joves a la plaça Major «serà brutal». A hores d'ara, quan encara no s'ha fet publicitat de la iniciativa, ja hi ha 150 inscrits. És una senyal que «genera expectació», destaca el reponsable de Cocolisto. Per revertir l'oblit imminent de la història de la ciutat que preveu la iaia Pepita, els joves tindran l'ajuda dels serenos, els vigilants nocturns, que els anomenen així perquè eren els únics que rondaven que no estaven borratxos. Així, hi haurà sis espais de joc independents distribuïts per la plaça Major, en els quals es proposaran enigmes, jeroglífics i endevinalles. Per atraure el públic jove, s'ha potenciat la tensió del joc: «Serà dinàmic i caldrà col·laborar entre equips per obtenir la informació, córrer, cridar la paraula secreta, ensenyar un paper vermell, etc. Caldrà jugar-hi, perquè promet ser intens», amb la pressió temporal (una hora) per «evitar la catàstrofe» que suposaria perdre la memòria de llocs emblemàtics.