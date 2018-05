Tres raons per esperar l'estrena de Han Solo... i tres raons per témer-la

Després de mesos d'especulacions, retardaments i titulars més o menys sonats, Han Solo: Una historia de Star Wars arriba finalment avui a les pantalles de casa nostra. L'esperada preqüela sobre el contrabandista més famós de la galàxia es preestrena a Bages Centre i Yelmo Abrera enmig d'un encès debat entre els seguidors de la saga, que dubten sobre quines expectatives han de dipositaren el film. Aquí els exposem tres raons per confiar-hi i tres per tot el contrari. Triïn.



Motius per a l'esperança

Chewie, el Falcó Mil·lenari, les apostes...

A priori, l' spin-off del contrabandista promet tot el que un fan d' Star Wars pot necessitar: Han Solo, Chewbacca, aclucades d'ull a pel·lícules prèvies i l'esperança de veure en pantalla les històries de les quals Solo presumia en els episodis originals. El veurem guanyar el Falcó Mil·lenari en una partida de cartes? De debò va creuar el Corredor de Kessel en menys de 12 parsecs? Realment volem saber què hi ha de cert en les històries més èpiques del nostre amic preferit?

Un repartiment farcit d'estrelles

Qui sap si per cobrir les espatlles a un protagonista amb poc ganxo, Lucasfilm ha tirat la casa per la finestra amb el repartiment d'aquest nou film i intèrprets com Woody Harrelson, Thandie Newton, Paul Bettany i, principalment, Emilia Clarke figuren com a grans reclams en personatges encara per desxifrar. Aconseguiran sumar tots plegats a favor de la pel·lícula? Prenent com a exemple la recent Los últimos Jedi, a quin cantó haurem de posar els seus papers, al de participacions com la de Laura Dern o al d'altres, com la de Benicio del Toro?

Lando!

En la trilogia original, Lando Calrissian era un secundari amb pocs –massa pocs– minuts en pantalla. Però com els aprofitava! En aquesta preqüela, Billy Dee Williams deixa el seu paper en mans d'un Donald Glover que amenaça amb eclipsar tothom que comparteixi escena amb ell i que arriba a l'estrena amb l'etiqueta de ser una de les figures més emergents i compromeses dels últims temps. La mostra més clara, el seu darrer videoclip This is America, signat amb el pseudònim de Childish Gambino i que carrega amb força contra la brutalitat policial als EUA vers la comunitat afroamericana.

Els principals temors

El pes de Harrison Ford

Tan bon punt es va conèixer que el contrabandista tindria la seva pròpia aventura va saltar el gran interrogant: qui es posaria en la pell del futur marit de la princesa Leia? I, sobretot, qui hauria de viure a l'ombra i encaixar les comparacions amb Harrison Ford? L'escollit ha sigut el californià Alden Ehrenreich, un actor relativament desconegut per al gran públic i que afronta el seu bateig de foc davant un públic, el fandom galàctic, no especialment transigent. Certament, en els primers tràilers el seu carisma i la seva força semblaven quedar en segon terme rere alguns companys, però serà capaç d'imposar-se en el llargmetratge?

Una producció complicada

El rodatge de la pel·lícula va quedar marcat, el juny passat, per l'abrupta sortida dels seus aleshores directors, Phil Lord i Christopher Miller, adduint diferències creatives amb Lucasfilm, que va contractar d'urgència el premiat Ron Howard per tapar les vies d'aigua i evitar que el vaixell s'enfonsés. Però aquest va ser només el primer escull, ja que, segons diverses fons, el rodatge es va haver d'allargar més del previst després que els productors quedessin glaçats amb la interpretació d'Ehrenreich en les primeres seqüències que van poder visualitzar.

Encaixos i contradiccions

La intrahistòria de la trilogia original era profunda i complexa, i les pel·lícules posteriors no han fet més que afegir més branques en un bosc ja de per si prou dens. Seguint la cronologia, aquest film encaixa entre el final de l' Episodi III i l'inici de Rogue One, i, per pura lògica, ha de respectar tot allò que ha passat abans i no interferir en el que ha de succeir més endavant. Per posar un exemple, fer entrar aquesta pel·lícula en el cànon és com jugar una partida de jenga però, en comptes de treient les peces, posant-ne de noves. La pregunta és evident: podrà el film incorporar personatges i situacions coneguts pels fans sense esquerdar res?