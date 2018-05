Fred Vargas serà la primera dona a rebre el Princesa d'Astúries de les Lletres en deu anys

L'escriptora francesa de novel·la negra, Fred Vargas (Frédérique Audoin-Rouzeau) és la primera dona guardonada amb el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres en els últims deu anys. En la història de les distincions que atorga la fundació asturiana, només set dones han aconseguit aquest guardó d'un total de 42 autors reconeguts. La darrera, el 2008, va ser la novel·lista canadenca Margaret Atwood; la primera, l'escriptora Carmen Martín Gaite, que va compartir la distinció el 1988 amb l'escriptor José Ángel Valente.

De Fred Vargas, autora de la saga del comissari Adamsberg, el jurat destacava ahir el fet de ser la primera escriptora en llengua francesa que rebrà aquest guardó. I, evidentment, l'ús de la novel·la negra per analitzar la societat. Segons el jurat, en cadascuna de les novel·les de Vargas «la història sorgeix com a metàfora d'un present desconcertant» i la seva obra encarna la revitalització d'un gènere, la novel·la d'intriga, «a la qual ha sumat brillantment noves peces, atmosferes i espais fins a compondre una obra de projecció universal». En aquest sentit, l'escriptor cubà també de novel·la negra, Leonardo Padura, que va rebre aquest mateix guardó el 2015, explicava que Vargas estava entre les seves preferències i que la seva elecció és beneficiosa per a la Fundació i per als premis, «però sobretot per la relació amb els lectors».

Nascuda com a Frédérique Audoin-Rouzeau (París, 7 de juny de 1957), Vargas és escriptora, arqueozoòloga i medievalista francesa i autora de novel·les policíaques. Filla de l'escriptor Philippe Audoin (surrealista, amic de Breton), té una germana bessona pintora, Jo Vargas, i el seu germà és l'historiador Stéphane Audoin-Rouzeau.