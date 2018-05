Julio Manrique obrirà el setembre la temporada teatral del Kursaal amb l'obra «Èdip»

La Sala Gran del Teatre Kursaal acollirà aquesta temporada un nou abonament del Toc de Teatre amb 4 propostes escèniques que portaran al Kursaal grans noms de l'escena catalana. Obrirà el Toc el 29 i 30 de setembre "Èdip" de Sòfocles en una nova versió de Jeroni Rubió Rodon, dirigida per Oriol Broggi i protagonitzada per Julio Manrique, i que aquests dies s'està representant al Teatre Romea de Barcelona.

La segona obra del Toc és "Sopa de pollastre i ordi" d'Arnold Wesker i dirigida per Ferran Utzet que es podrà veure el 27 i 28 d'octubre. Ambientada a Londres i abraçant més de vint anys, de 1936 a 1956, "Sopa de pollastre amb ordi" explica la història d'una família de classe obrera, els Kahn, en un món que canvia a tota velocitat. Una producció de La Perla 29 que ha obtingut un gran èxit de crítica i públic a la Biblioteca Nacional de Catalunya.

Els dies 24 i 25 de novembre es podrà veure "Un cop l'any" de Bernard Slade, sota la direcció d'Àngel Llàcer i interpretada per Mar Ulldemolins i David Verdaguer. L'obra és l'adaptació de "Same Time, Next Year" un espectacle original que va triomfar als anys 70 a Broadway i que mostra la relació en secret entre dos amants que decideixen trobar-se només un cop l'any, el mateix dia, a la mateixa habitació, mentre la resta de la seva vida segueix amb els seus matrimonis i fills.

La quarta obra del Toc de Teatre serà "Les noies de Mossbank road" d'Amelia Bullmore -que aquest cap de setmana es pot veure al Teatre Municipal d'Igualada- amb l'aclamat muntatge dirigit per Sílvia Munt i protagonitzat per Clara Segura, Marta Marco i Cristina Genebat que acollirà la Sala Gran el 15 i 16 de desembre. L'obra és una història que parla de l'amistat que sorgeix en un espai de llibertat com és un pis d'estudiants, lluny del pes de la família.

Com és habitual, de totes quatre obres se n'ha programat una doble funció: dissabte a les 21h, i diumenge a les 18h a la sala gran del Kursaal.

L'abonament del Toc de Teatre es posarà a la venda dissabte, 16 de juny a partir de les 10 h, i les entrades soles dels espectacles del Toc, el dimecres, 20 a partir de les 18 h a les taquilles del Kursaal, i per internet (www.kursaal.cat). El preu de l'abonament serà de 74 €. I cada obra per separat tindrà un preu de 26 €, excepte en el cas d''"Èdip", que costaran 28 €.

Obra per obra

Èdip

de Sòfocles

29 i 30 de setembre

Versió: Jeroni Rubió Rodon

Dramatúrgia: Marc Artigau i Oriol Broggi

Direcció: Oriol Broggi

Intèrprets: Julio Manrique, Carles Martínez, Marc Rius, Mercè Pons, Ramon Vila, Miquel Gelabert i Clara de Ramon

Èdip regna a Tebes juntament amb la seva esposa Jocasta, la vídua de Lai, el rei mort. Quan la ciutat é colpejada per nombrosos mals, el poble demana ajuda al seu rei i Èdip els promet venjança. Des de Delfos, Creont porta una mala notícia: qui va matar Lai és el causant d'aquesta tragèdia i només el seu càstig pot salvar la ciutat.

Quan el rei de Corint, Pòlib -a qui Èdip considera el seu pare- mor, arriba la veritat: Èdip és el causant dels problemes de Tebes, perquè sense saber-ho ha mort el seu propi pare, el rei Lai, i Jocasta, amb qui s'ha casat i amb qui ha tingut quatre fills, és també la seva pròpia mare. Quan ella s'assabenta d'això es lleva la vida i el seu fill, davant el cadàver de la seva mare i esposa, s'arrenca els ulls, desesperat, i reclama el càstig que ell mateix va prometre al culpable per així salvar Tebes.

Una revisió contemporània d'una de les grans tragèdies gregues que ens arriba de la mà de La Perla29, sota la direcció d'Oriol Broggi i un repartiment encapçalat per Julio Manrique. L'obra que engegarà el Toc de Teatre.

Sopa de pollastre i ordi

d'Arnold Wesker

27 i 28 d'octubre

Direcció: Ferran Utzet

Versió: Llàtzer Garcia i Ferran Utzet

Intèrprets: Míriam Alamany, Màrcia Cisteró, Ricard Farré, Enric Cambray, Maria Rodríguez, Josep Sobrevals i Òscar Infante

Ambientada a Londres i abraçant més de vint anys, de 1936 a 1956, 'Sopa de pollastre amb ordi' explica la història d'una família de classe obrera, els Kahn, en un món que canvia a tota velocitat. L'obra mostra com el temps erosiona, lentament i implacable, tot el que es t oba per davant. La progressiva pèrdua de conviccions, somnis i ideals polítics, la passivitat i la negativitat davant les injustícies es presenten en paral·lel a la desintegració de la família Kahn, cada cop més fragmentada i desunida.

Seguint les vides de set personatges que un dia van lluitar junts per construir un món millor, Wesker exposa diferents posicionaments davant els ideals i la vida, però alhora construeix un fresc familiar enormement emocionant i colpidor cap al qual sentim una inmediata identificació i tendresa. Una producció de LaPerla2



Un cop l'any

de Bernard Slade

24 i 25 de novembre

Direcció: Àngel Llacer

Traducció i adaptació: Hèctor Claramunt

Intèrprets: Mar Ulldemolins i David Verdaguer



L'any 1975, després de passar la primera nit junts en un hotel, dos amants decideixen seguir amb la seva relació en secret: només es trobaran un cop l'any, el mateix dia, a la mateixa habitació, mentre la resta de la seva vida segueix amb els seus matrimonis i fills.

Durant el transcurs dels següents 25 anys, hauran de fer front a l'evolució que experimentaran les seves respectives llars i, al mateix temps, adaptar-se als canvis socials i històrics que també afectaran les seves vides.

La divertida comèdia "Un cop l'any" és l'adaptació de "Same Time, Next Year" un espectacle original que va triomfar als anys 70 a Broadway popularitzat arreu del món gràcies a la pel·lícula del mateix títol protagonitzada per Ellen Burstyn i Alan Alda.



Les noies de Mossbank Road

d'Amelia Bullmore

15 i 16 de desembre

Direcció: Sílvia Munt

Traducció: Roser Batalla

Intèrprets: Clara Segura, Marta Marco, Cristina Genebat

"Les noies de Mossbank Road" és una història que ens parla d'amistat que sorgeix en un espai de llibertat com és un pis d'estudiants, lluny del pes de la família.

I és en aquesta casa d'estudiants, entre els 18 i els 19 anys, que les tres protagonistes faran "l'estirada" juntes, i juntes tastaran la llibertat de poder descobrir qui són més enllà del que els pares o l'entorn han projectat per elles.

Seran només un parell d'anys, però el que compartiran serà tant pur, tant de veritat que aquests anys les marcaran per tota la vida.

Clara Segura, Marta Marco i Cristina Genebat per tancar el Toc de Teatre.