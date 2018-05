D'Art al Jardí celebra l'exposició ajornada

?La casa de la família Fornells-Uró a Pineda de Bages obrirà avui (de 17 a 20 h) i demà (de 12 a 14 i de 17 a 20 h) per acollir l'exposició D'Art al Jardí que es va ajornar la setmana passada a causa de la pluja. Hi exposaran Joaquim Falcó, el pintor manresà amb més projecció internacional; Aida Mauri, moianesa especialitzada en paisatge urbà; i Meritxell Llobet, surienca que s'estrena mostrant els seus paisatges onírics que inclouen figuració. A més, es manté l'aposta d'aquesta iniciativa cultural per la música, que és novetat d'aquesta temporada. Així, els manresans Esclat Gospel Singers oferiran demà (19 h) un concert.