Diàlegs analitza les altres maneres d'aprendre amb la jornada titulada «L'educació invisible»

L'escola adoctrina? La competició esportiva deseduca? La televisió desinforma? Aquestes seran les tres grans preguntes en què es desglossarà el tema que centra enguany Diàlegs pel futur, que, amb el nom de «L'educació invisible», vol posar el focus en les diferents maneres que implica educar. Organitzat conjuntament per la FUB, Regió7, UOC i Ajuntament de Manresa, entre els ponents de Diàlegs hi haurà Anna Tarrés, exentrenadora de la selecció espanyola de natació sincronitzada i diputada al Parlament de Catalunya per JuntsxCat; Javier Ortega, secretari general de VOX i David Bassa, cap d'informatius de TV3.

El debat se celebrarà el 6 de juny a l'Auditori de la Plana de l'Om i repeteix horari de tarda, estrenat l'edició passada, com a mesura per facilitar l'assistència del públic. Diàlegs, que arriba a la seva sisena edició, començarà a 2/4 de 5 de la tarda i la cloenda és prevista a les 8 del vespre. L'entrada per participar en les jornades serà lliure, com en totes les edicions anteriors, però es recomana inscripció prèvia, que es pot fer a www.dialegspelfutur.cat.

Amb la conducció dels debats a càrrec de Marc Marcè, director d'aquest diari, la presentació de la jornada la farà Mònica de Llorens (UOC) i la benvinguda serà a càr-rec de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent. La ponència inicial, per reflexionar sobre l'argumentari del debat, «L'educació invisible», serà a càrrec de Jordi Solé Blanch, professor dels estudis de Psicologia i Ciències de la Salut de la UOC.

En la primera taula rodona (16.35 h), centrada en el primer interrogant plantejat, «L'escola adoctrina?», participaran Pep Llenas, mestre d'educació infantil i professor universitari; Antoni Llobet, professor de secundària i exsecretari de Polítiques Educatives del departament d'Ensenyament; Eduard Vallory, president del Centre UNESCO de Catalunya i director d'Escola Nova 21 i Javier Ortega, secretari general de VOX.

Després d'una pausa, engegarà la segona la taula rodona (18.30 h) per debatre sobre el paper de la competició esportiva en l'educació, amb Mercè Rosich, doctora en Psicologia, psicòloga de l'esport i regidora de l'Ajuntament de Manresa; Anna Tarrés, entrenadora de l'equip de natació sincronitzada del Club Natació Kallipolis; exentrenadora de la selecció espanyola de natació sincronitzada i diputada al Parlament de Catalunya per Junts per Catalunya; i Xavier Cortès, professional dels videojocs, amb llarga experiència en els 3-esports i director d'estratègia d'Esportia.

La tercera i darrera taula de debat, «La televisió desinforma?» (19.15 h), tindrà com a ponents David Bassa, cap d'informatius de TV3; Carme Figueras, membre del CAC.; i Jordi Badia, periodista i escriptor, exdirector de comunicació del FC Barcelona, professor universitari i alcalde de Calaf.



La Fila 0

Com és habitual a Diàlegs pel Futur, el programa tindrà l'aportació de vuit convidats a l'anomenada Fila 0, que, a indicació del moderador, preguntaran o comentaran el que s'hagi dit a l'escenari. Els participants d'aquesta edició són Montserrat Pedreira, directora dels estudis d'Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa; Nasi Muncunill, director del CAE, formació i serveis socioculturals i membre del Club del Joc; Carme Garcia, mare que va optar per escolaritzar la seva filla a casa; Sònia Anton, jove escolaritzada a casa i, actualment, estudiant de Pedagogia Musical a l'ESMUC; Jesús Sagués, secretari de la junta de la demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya i Josep Lluís Ruiz, exjugador de futbol i entrenador de futbol base.