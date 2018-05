El festival de Sant Fruitós fa una aposta pel gran format amb un muntatge de «Carmina Burana»

Un gran repte: encabir als jardins de Món Sant Benet un escenari per a més d'un centenar de cantants i músics i les cadires per a uns 600 espectadors. Encara no se sap com s'ho faran, però la gran aposta de la 24a edició del Festival de Música Clàssica de Sant Fruitós-Memorial Eduard Casajoana és oferir un espectacle de gran format, una producció de la cantata Carmina Burana de l'alemany Carl Orff, impulsada per l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida.

Però la programació dels quatre dijous de juliol té altres grans atractius, començant pels germans Gerard i Lluís Claret, que oferiran un duo de violí i violoncel per celebrar els seus 50 anys de carrera artística. Completen les cites un recital de piano a càrrec de Vladislav Bronevetzky i el trio format per la soprano Sooyeon Kim, la mezzosoprano Mireia Pintó, que és l'actual directora de l'Associació de Música Clàssica (entitat que impulsa el festival) i la pianista manresana Viviana Salisi.

Els quatre concerts se celebraran als jardins de Món Sant Benet. En les dues darreres edicions, des que s'ha tornat a Sant Benet, on el festival va engegar en els seus inicis, s'havien alternat espais a l'interior i a l'exterior del complex, però, «malgrat que l'acústica a l'aire lliure no és fàcil per a algunes propostes, el públic agraeix estar a fora a l'estiu. I per això disposem d'un fantàstic equip de llum i so, So Bages, amb Jordi Blaya i Toni Castaño Nyanyo, i la inestimable ajuda del santfruitosenc Pep Creus en el disseny i de Joan Maria Segura en l'ambientació», afirma Pintó. En cas de pluja, les actuacions es farien a La Fàbrica. A hores d'ara, però, el principal maldecap és la infraestructura necessària per a un escenari que encabeixi els artistes del concert de Carmina Burana: la secció de percussió de l'Orquestra Julià Carbonell, dos pianos de gran cua, els cantants de la Polifònica de Puig-reig i l'Orfeó Lleidatà i tres solistes: Minerva Moliner, Jordi Domènech i Lluís Sintes. Una possibilitat és externalitzar la construcció de l'escenari i, per tant, encara no s'ha establert el preu de l'entrada d'aquest recital (i, de retruc, tampoc el de l'abonament). «Si és un concert excepcional, s'ha de fer bé», destaca l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, i va afegir que el preu «seguirà sent econòmic».

Un altre canvi és l'hora d'inici de les actuacions, que s'ha endar-rerit un quart d'hora (fins a 1/4 d'11 de la nit). Es tracta que els assistents tinguin temps d'assistir a les visites especials que es fan a Món Sant Benet els dies de concerts i de sopar als restaurants del complex (hi ha paquets d'ofertes). De tota manera, Pintó adverteix que «serem puntuals».