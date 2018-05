Julio Manrique obrirà el proper Toc de Teatre amb l'obra «Èdip»

Èdip, Sopa de pollastre i ordi, Un cop l'any i Les noies de Mossbank Road seran les quatre obres que formaran la programació del Toc de Teatre per a la propera temporada. Totes quatre es podran veure a la Sala Gran del Kursaal en una doble funció: dissabte a les 21 h i diumenge a les 18 h. Obrirà el Toc el 29 i 30 de setembre Èdip, de Sòfocles, en una nova versió de Jeroni Rubió Rodon, dirigida per Oriol Broggi i protagonitzada per Julio Manrique, i que aquests dies s'està representant al teatre Romea de Barcelona.

Continuarà Sopa de pollastre i ordi, d'Arnold Wesker i dirigida per Ferran Utzet, que es podrà veure el 27 i 28 d'octubre. Ambientada a Londres i abraçant més de vint anys, del 1936 al 1956, el muntatge explica la història d'una família de classe obrera, els Kahn, en un món que canvia a tota velocitat. Una producció de La Perla 29 que ha obtingut un gran èxit de crítica i públic a la Biblioteca Nacional de Catalunya.

Els dies 24 i 25 de novembre es podrà veure Un cop l'any, de Bernard Slade, sota la direcció d'Àngel Llàcer i interpretada per Mar Ulldemolins i David Verdaguer, un espectacle original que va triomfar els anys 70 a Broadway i que mostra la relació en secret entre dos amants que decideixen trobar-se només un cop l'any, el mateix dia, a la mateixa habitació.

L'obra que tancarà el Toc serà Les noies de Mossbank Road, d'Amelia Bullmore, amb l'aclamat muntatge dirigit per Sílvia Munt i protagonitzat per Clara Segura, Marta Marco i Cristina Genebat, que es podrà veure el 15 i 16 de desembre. L'obra tracta sobre l'amistat que sorgeix en un espai de llibertat com és un pis d'estudiants.