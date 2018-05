Mor el poeta Màrius Sampere als 89 anys

El poeta Màrius Sampere (Barcelona, 1928) ha mort als 89 anys. L'escriptor és considerat una de les veus més potents de la poesia catalana i ha estat multipremiat al llarg de la seva trajectòria amb guardons com el Premi Carles Riba (1963, per 'L'home i el límit'), el Crítica Serra d'Or (2001, per 'Subllum'), el Nacional de Literatura (2003, per 'Les Imminències'), el Lletra d'Or (2016, per 'L'esfera insomne') o la Creu de Sant Jordi (1999).

Sampere era un poeta que tenia lligams afectius al Bages, concretament a Sallent. Durant molts anys va ser membre del jurat del Premi de Poesia Josep Fàbregas i Capell. Hi anava amb el seu amic, el poeta Francesc Garriga, una altra de les grans veus dels darrers temps. Aquest darrere era de Sabadell, i també va morir fa poc anys.

"La poesia no serveix per a res i serveix per a tot; pràcticament no serveix per a res, però intel·lectualment serveix per a molt", afirmava Sampere en una entrevista a l'ACN l'any 2010. De fet, els poemes de l'escriptor barceloní engloben un ampli ventall de conceptes que van des dels éssers humans i les seves emocions fins a les tragèdies, l'amor, el dolor i la mort. "Dia de tristeses. Ha mort el poeta Màrius Sampere. El meu condol a la família i amics. 'I penso, ja de lluny, que la poesia és fer emmudir el llavi de la terra amb la paraula justa'", ha piulat el president de la Generalitat, Quim Torra, un dels primers a lamentar el decés de l'escriptor.