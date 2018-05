El Duo Piccotti-Puig, Bernat & Júlia, Trio i Mezzo Quartet s'emporten els Pòdiums

?Onze grups, en tres categories d'edat, i en formació de duets, trios i quartets, van participar ahir a la vint-i-tresena edició dels Pòdiums de Música de Cambra que organitza l'Escola de Música de Sant Joan de Vilatorrada. Els gua-nyadors de la categoria A (fins a 30 anys) van ser el Duo Piccotti-Puig, format per Federico Picotti (violí) i Marta Puig Gómez (piano); en la categoria B (fins a 23 anys), van obtenir premi Bernat & Júlia, format per Bernat Sánchez Farrés i Júlia Fortuny Castellano (piano a 4 mans); i un accèssit el grup Trio, format per Manel Barrios Ferragut (violí), Ester Trilla Niubó (violoncel) i Pau Hernández Alenyar (piano). En la categoria C (fins a 17 anys), es van endur guardó Mezzo Quartet (quartet de saxos), format per Estel Vivó Casanovas, Nabil Sarrate Nejjari, Alba Ruiz Torres i Pol Cabrera Plaza. Aquests grups premiats faran cadascun un concert en el Cicle de Concerts de Tardor 2018 de l'escola de música, que se celebrarà durant el tercer trimestre de l'any.