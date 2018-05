El James Bond, Daniel Craig, roda un anunci a Cardona

El popular actor anglès Daniel Craig, conegut pel seu paper com a James Bond, ha estat avui a Cardona per participar en el rodatge d'un anunci de Heineken, segons ha pogut saber aquest diari. L'Ajuntament, però, ha explicat que no està "autoritzat" ni a confirmar ni a desmentir una informació que avui circulava entre els veïns del poble, que s'han aplegat en diferents punts de la vila (com el mirador de la plaça de la Fira) per veure com es rodava una escena de l'anunci, a la carretera del Miracle, al costat del pavelló

El consistori va enviar a final de la setmana passada una carta als veïns per informar-los de la restricció de mobilitat i aparcament per la gravació "d'un espot publicitari d'una important marca comercial", que es faria avui, de 9 del matí a 7 de la tarda, i dimecres, en diferents carrers del centre històric.

Craig, que vestia de blanc, ha enregistrat una escena de persecució que han repetit diverses vegades. A l'escena hi havia un taxi antic dels anys 70 i un tractor. L'equip ha fet un important desembarcament amb més de deu furgonetes amb material, i el rodatge ha provocat que la carretera del Miracle hagi tingut talls de trànsit, en ambdues direccions i controlats per la Policia Local, al llarg de la jornada. Segons ha pogut saber també aquest diari, és previst que una part de l'anunci es rodi al castell de Cardona. L'equip està allotjat al Parador.

Daniel Craig tornarà a ser, per cinquena vegada, l'agent 007 en la propera pel·lícula de la saga, que s'estrenarà el 2019 i que dirigirà Danny Boyle. I coincidint amb l'arribada dels films de Bond als cinemes, Craig ha participat en campanyes publicitàries que han unit Heineken i l'agent 007. Ho va fer amb "Spectre", "Quantum of Solace" i "Skyfall".