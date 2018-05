L'ajornada trobada amb la il·lustradora Rocío Bonilla es farà demà al Casino

L'Escola d'Art de Manresa acollirà demà, dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda, una xerrada de la il·lustradora Rocío Bonilla sobre «L'ofici d'il·lustrar». La xerrada és adreçada a l'alumnat i exalumnes del centre. Més tard, a les 6 de la tarda, Bonilla es traslladarà al Casino, on es durà a terme la «Trobada amb Rocío Bonilla», on la il·lustradora parlarà de la seva carrera i de la seva professió. És un acte obert a tothom. Ambdues activitats s'havien d'haver celebrat fa quinze dies, en el marc de la desena Setmana del Llibre Infantil i Juvenil de Manresa, però es van haver d'ajornar per motius de salut de la il·lustradora.

Rocío Bonilla (Barcelona, 1970) és autora d'àlbums il·lustrats tan populars com De quin color és un petó?, Els fantasmes no truquen a la porta o Max i els superherois. Bonilla va entrar en contacte amb el món editorial el 2010 i va publicar el seu primer àlbum el 2014, Cara de pardal. Des de llavors, els seus llibres són dels més venuts, tant aquí com a l'estranger.