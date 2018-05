Manrusionica estrenarà videomapatge i un escenari per a artistes femenines a la Reforma

La vuitena edició del Festival Internacional de Música Electrònica Manrusionica, que se celebrarà a Manresa el 9 de juny, vol «reivindicar la igualtat de gènere», també en el seu sector, i estrenarà un escenari «exclusiu» per a artistes femenines a la plaça de la Reforma, explica el codirector del festival Alfons Rodríguez. És una manera de visibilitzar les cares femenines que es dediquen a l'electrònica, subratlla Rodríguez, en un gènere que, malgrat tot, encara té «més noms masculins que femenins».

Elles seran Cora Novoa, artista d'origen gallec i de fama internacional; Nightwave, discjòquei, productora, vocalista, promotora de club i exalumna de l'RBMA; i Ylia, multifacètica artista, que actualment està ultimant el seu debut com a productora en solitari amb el nom de Terence i que acompanya als sintetitzadors, piano i electrònica el Niño de Elche en la gira del seu últim disc. El certamen presenta 15 artistes de l'escena internacional i catalana, entre els quals el manresà Kirian Castaño Araque, conegut com a KYAR: «Sempre intentem que hi participin músics locals». El cap de cartell de la vuitena edició és Umwelt, un dels productors francesos d'electrònica més prolífics i fundador de Rave or Die i del segell New Flesh Records. Al seu costat noms com AKKAN, Fernando Lagreca o Blush Response.

Però aquesta no és l'única novetat d'un festival que manté el format d'un dia –19 hores de música ininterrompuda– en tres escenaris (plaça de la Reforma, Parc de la Seu i Sala Stroika –únic lloc de pagament) i que proposa un festival amb noms consagrats i emergents, pensat per als amants del gènere però també per agradar a un públic intergeneracional (amb tallers per a infants, per exemple). Manrusionica ha signat, per primer cop, un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Manresa –amb motiu de la capitalitat cultural de la ciutat– i mantindrà un del senyals identitaris del certamen, el videomapatge a la Seu, que serà nou. Com explica Rodríguez, l'espectacle musical i visual durarà deu minuts, començarà a les 12 de la nit i portarà per nom Kulture Bond. Creat expressament per transformar la façana de la Seu, el signen el manresà Gerard 3D, Alex Plaza, VPM i la peça musical dissenyada especialment per al muntatge és del barceloní Derobla.