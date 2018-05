El solsoní Raül Garrigasait retira la seva novel·la de la llista de finalistes del premi Crexells

Els escriptors Tina Vallès i Raül Garrigasait han anunciat que retiren les seves novel·les 'La memòria de l'arbre' i 'Els estranys', respectivament, de la llista de finalistes del premi Crexells. Així ho han decidit primer Vallès i després Garrigasait després que es donés a conèixer que el jurat d'experts del XLVII Premi Crexells ha acordat incorporar a la llista de set finalistes, entre els quals hi havia el llibre de Vallès, quatre obres més, entre les quals hi ha la de Garrigasait.





Les crítiques de Vicenç Pagès

Decisió presa per unanimitat

La decisió, que no ha arribat al 4% dels socis. En aquest sentit, Vallès ha fet aquest anunci "en veure que no es respecten les bases del premi en adonar-me, arran de la vostra comunicació d'avui, que la participació popular ha sigut escassíssima (4%)".Vallès ha volgut deixar clar que tots els finalistes li mereixen el màxim respecte i ha considerat queni els clubs de lectura de les biblioteques que hi ha votat. Pensem-hi", ha conclòs.L'escriptora s'ha dirigit a l'Ateneu Barcelonès i en concret als responsables del premi Crexells 2018. "Vaig saber per mitjà de Twitter que era finalista del premi Crexells, així que espero que no us sabrà greu que faci servir el mateix mitjà per comunicar-vos la meva decisió".Per la seva part, el solsoní Raül Garrigasait ha recordat que les bases del premi Crexells "". L'autor de 'Els estranys' ha considerat que "aquesta situació erosiona perillosament el prestigi del Premi Creixells" i que "només amb un replantejament profund el premi podrà recuperar la importància que havia tingut per a les lletres catalanes". Per això, ha anunciat que retira la novel·la seguint els passos de Tina Vallès. "És l'única manera que tinc de", ha afegit.Un dels altres nou finalistes Vicenç Pagès ha manifestat, també per Twitter, que "la divisió entre finalistes votats i finalistes designats pel jurat, no prevista a les bases, no fa cap favor ni a uns ni a altres, ni tampoc al premi".La decisió del jurat es va prendre per unanimitat dels presents i prèvia deliberació sobre la llista d'aspirants. A la reunió hi van assistir Valèria Gaillard, Lluïsa Julià, Miquel de Palol, Xavier Pla i Enric Sòria. Carme Riera i Rafael Argullol no hi van assistir. La trobada va comptar amb la presència de la vicepresidenta primera de l'Ateneu, Gemma Calvet, que va actuar com a secretària. Així, les quatre obres que es van incorporar a la llista de finalistes són 'Els estranys', de Raül Garrigasaït; 'Les coses que realment han vist aquests ulls inexistents', de Josep Lluís Badal; 'Aventures i desventures de l'insòlit i admirable Joan Orpí, conquistador i fundador de la nova Catalunya', de Max Besora, i 'Robinson', de Vicenç Pagès Jordà.El passat 4 de maig es va donar a conèixer que, les obres més votades, i que anaven a concórrer als premis, eren 'Des del balcó' de Teresa Muñoz (Amsterdam), 'El camí de les aigües' de Carme Martí (Amsterdam), 'Els vells amics' de Sílvia Soler (Columna), 'Escacs d´amor i de mort' de Marcel Fité (Edicions Salòria), 'La memòria de l´arbre' de Tina Vallès (Llibres Anagrama), 'L´olor de la seva pell' d´Alfons Cama (Editorial Gregal) i 'L´últim passatge de Walter Benjamin' d´Enric Umbert (Edicions 62).