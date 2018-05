Raül Garrigasait se suma a la retirada massiva d'autors del premi Crexells

El solsoní Raül Garrigasait i set autors més van retirar ahir les seves novel·les del premi Crexells, que convoca l'Ateneu Barcelonès, després que el jurat incorporés quatre títols nous a la llista inicial de set finalistes. Una de les beneficiades per aquesta decisió va ser Els estranys, de Garrigasait, que anteriorment va guanyar el premi Llibreter i el premi Òmnium.

En els seus comptes de Twitter i Facebook, Tina Vallès, Sílvia Soler, Josep Lluís Badal (ho va publicar la seva editora), Raül Garrigasaït, Enric Umbert, Max Besora, Teresa Muñoz i Marcel Fité van lamentar la «confusió» generada per la decisió del jurat, així com els canvis que no respecten les bases del guardó. El Crexells es lliura al voltant de Sant Joan. Es mantenen com a finalistes Alfons Cama, Carme Martí i Vicenç Pagès.

Garrigasait va lamentar que la situació «erosiona perillosament» el prestigi del premi i va demanar un replantejament a fons del guardó. L'Ateneu es va defensar dient que la participació popular havia estat molt baixa –menys del 4% dels socis– i que havien quedat fora novel·les molt bones.