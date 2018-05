Rebombori mundial pel rodatge de Daniel Craig, James Bond, a Cardona

L'estada de Daniel Craig, James Bond, a Cardona per rodar un anunci està aixecant expectació a nivell mundial. Tal com va avançar Regió7, l'actor britànic ha estat uns dies al municipi bagenc gravant un anunci per la marca de cervesa Heineken. Però la seva vestimenta, a l'estil 007, ha aixecat rumors i ha fet que mitjans nord-americans i anglesos es preguntin si s'està preparant ja la nova cinta de 007. "James torna: Daniel Craig vist reprenent el seu rol de 007", informava ahir el Daily Mail. "Daniel Craig comença a filmar el nou James Bond", publicava el portal TMZ, abans de rectificar.



A Cardona, el popular actor, que vestia de blanc, va enregistrar dilluns una escena de persecució que va repetir diverses vegades. A l'escena hi havia un taxi antic dels anys 70 i un tractor. L'equip va fer un important desembarcament amb més de deu furgonetes amb material, i el rodatge va provocar que la carretera del Miracle tingués talls de trànsit, en ambdues direccions i controlats per la Policia Local, al llarg de la jornada. Segons ha pogut saber també aquest diari, era previst que una part de l'anunci es rodi al castell de Cardona. Precisament l'equip s'ha allotjat al Parador.





El rodatge ha seguit aquest dimecres sense Craig

Las'ha transformat aquest dimecres en un espai amb terrasses, amb una munió d'extres exercint de turistes davant de l'expectació dels veïns. La continuació del rodatge de l'espot de Heineken ha continuat al bell mig de la vila.i amb un especialista que el substitueix en escenes d'acció.L'escena gravada aquest dimecres transcorria amb l'arribada d'un taxi a la plaça del Mercat i el doble de Craig corrent darrere el vehicle. També era previst que es despengés per la façana de l'església. L'anunci, que també s'ha rodat al Castell,