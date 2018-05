A la venda les primeres entrades de la 21a edició de la Fira Mediterrània

Fira Mediterrània de Manresa posa aquest dimecres a la venda les primeres entrades de la 21ª edició, els espectacles que estaran programats al Teatre Kursaal i al Teatre Conservatori. Es tracta d'alguns dels noms més destacats de la programació de la Fira, que tindrà lloc del 4 al 7 d'octubre: la bailaora Eva Yerbabuena i el seu espectacle que uneix flamenc i cultura japonesa; el concert del darrer treball discogràfic de l'acordionista basc Kepa Junkera; la proposta de música i dansa de Joana Gomila i Lali Ayguadé; els guanyadors del Premi Teresa Rebull Arnau Tordera (líder del grup Obeses) i Magí Canyelles; el cantant valencià Carles Dénia i el seu homenatge a Ausiàs March; la proposta intimista del grup d'havaneres Les Anxovetes, i el projecte conjunt del pianista Chano Domínguez i el trompetista sard Paolo Fresu.

Espectacles al Kursaal



La bailaora Eva Yerbabuena, un dels noms més potents de la propera edició de la Fira, presentarà l'espectacle Cuentos de azúcar divendres 5 d'octubre a les 20.30h, a la sala gran del Kursaal. Yerbabuena, una de les bailaores i coreògrafes de flamenc amb més projecció internacional, va quedar captivada amb la veu d'Anna Sato interpretant els cants tradicionals de l'illa japonesa d'Amami. Aquell va ser el detonant per crear aquest espectacle de dansa que uneix dos universos tan diferents com el del flamenc i el de la cultura ancestral japonesa. Un diàleg on la música també tindrà el seu protagonisme, amb textures sonores del flamenc que es dilueixen amb les harmonies tradicionals d'Amami i la contundent presència del taiko, el gran timbal japonès.

L'endemà, dissabte 6 d'octubre a les 21h, al mateix espai, el grup d'havaneres de veus femenines Les Anxovetes estrenaran (d)ones, un espectacle íntim, de caràcter genuïnament mediterrani, amb un repertori majoritàriament de temes propis, creats i cantats en clau de dona. Així, després d'haver causat sensació amb la seva aproximació fresca i femenina al món de l'havanera, el grup gironí fa un salt més enllà, revisant i ampliant el seu repertori habitual de cançó marinera, amb temes propis creats i cantats en clau de dona, i salpebrats amb influències del pop, el rock i el bolero, entre d'altres.

Diumenge 7 a les 18h, i com a concert de cloenda de la 21a Fira, l'acordionista basc Kepa Junkera portarà, també a la sala gran del Kursaal, la versió en directe del seu darrer treball discogràfic, FOK, millor disc de folk segons la crítica als Premis Enderrock 2018.

L'acordionista basc reinterpreta peces de Catalunya, el País Valencià, l'Alguer i les Illes Balears deixant la seva empremta creativa i donant molt de joc a la improvisació. L'acompanyen en aquest viatge musical els Amics de FOK, un grup de joves músics, i altres convidats especials, que sobre l'escenari manresà segur que posaran un punt i final intens i emocionant a la Fira d'enguany.

També al Kursaal, però a la sala petita, es presentarà el projecte conjunt de la cantant manacorina Joana Gomila i Lali Ayguadé, una de les ballarines i coreògrafes catalanes amb més recorregut i prestigi internacional. L'espectacle és una iniciativa de l'Auditori de Barcelona i sota el títol Sa Mateixa gira al voltant del concepte d'una mateixa imatge que es repeteix tot teixint la geometria de la memòria col·lectiva. Fira Mediterrània tornarà així a ser testimoni de l'evolució artística de la cantant mallorquina, que fa dos anys va sorprendre a públic i crítica amb la seva primera aproximació a la música tradicional amb l'aclamat Folk Souvenir. L'espectacle està programat per divendres 5 d'octubre a les 22h.

Teatre Conservatori



També es poden comprar ja les entrades per al concert d'Arnau Tordera, líder del grup Obeses, i l'intèrpret de tenora Magí Canyelles, Les cançons seran sempre nostres, guanyadors del Premi Teresa Rebull al millor projecte de producció musical en cultura popular i tradicional. En formació de quintet, aquests dos músics connectaran música d'arrel i música moderna a partir d'una instrumentació innovadora i una actitud desacomplexada. Aquesta és la primera vegada que Tordera, una de les figures més carismàtiques de l'univers del rock i el pop català, s'apropa amb un projecte personal a l'àmbit de la música tradicional. Aquest concert es podrà veure divendres 5 d'octubre a les 22.30h, al Teatre Conservatori.

Per altra banda, el cantant valencià Carles Dénia portarà, també al Conservatori, dissabte 6 d'octubre a les 19h, el que potser és el seu treball més valent i complet, l'adaptació de l'obra magna del poeta Ausiàs Marc Cant Espiritual. La proposta de Dénia té tocs de jazz, flamenc, cant valencià, música mediterrània, bolero americà i fins i tot funk, amb la voluntat de ser tan visceral, polièdric i apassionat com els versos originals. Serà tota una oportunitat de gaudir del darrer repte artístic d'uns dels músics més prestigiosos i amb més projecció del País Valencià, sempre superb sobre l'escenari, es tracti de flamenc, jazz, cant tradicional o música d'autor.

Al mateix espai, però una mica més tard, dissabte a les 22.30h, també es podrà veure el primer projecte en comú de Chano Domínguez i Paolo Fresu, dos grans mestres de la música contemporània. Per una banda, el sard Paolo Fresu, un dels trompetistes clau en la història del jazz europeu. De l'altra, l'andalús Chano Domínguez, pianista excepcional i figura fonamental per entendre l'evolució durant els darrers trenta anys del flamenc jazz. Sobre l'escenari manresà, tots dos compartiran un repertori de temes impregnats de jazz, flamenc i essència mediterrània.

Venda d'entrades



Les entrades per anar a veure aquests espectacles es poden comprar a les taquilles del Kursaal o des del web de Fira Mediterrània (www.firamediterrania.cat), on els usuaris també podran trobar informació sobre diferents avantatges especials. És el cas dels descomptes amb l'entrada anticipada o el Toc de la Mediterrània, un paquet promocional que inclou les entrades per anar a veure Les Anxovetes, Carles Dénia i Kepa Junkera, amb un 25% de descompte.