Els espectacles d'entre setmana de la Sala petita del Kursaal es faran a les 8 del vespre

Els espectacles programats els dimecres i dijous a la sala petita s'avançaran a les 8 del vespre en comptes de fer-los a les 9 com fins ara. La voluntat de l'equipament és anar-se acostant als horaris europeus

El muntatge-homenatge a Pedrolo que farà Cesk Freixas obrirà la programació de la sala petita el 7 de setembre; un espai que acollirà fins a 19 espectacles, entre els quals el concert Judit Neddermann o Laia Badrenas i les obres 'Escenes d'un matrimoni' amb Jordi Figueras i 'España ingobernable' amb Alberto San Juan

La Sala Petita ja està a punt per acollir els dinou espectacles de la nova programació pensada per a tot tipus de públics. Com a novetat de la nova temporada els espectacles programats els dimecres i dijous a la Sala Petita del Kursaal s'avançaran a les 8 del vespre (en comptes de fer-los a les 9 com fins ara) amb la voluntat de l'equipament d'anar-se acostant als horaris europeus.

Programació Musical – 8 concerts



La programació musical de la Sala Petita arrencarà el 7 de setembre amb un concert-homenatge a Manuel de Pedrolo que interpretarà Cesc Freixas, Víctor Nin i amb la col·laboració de la dibuixant Marta Bellvehí. La cantant manresana Laia Badrenas serà el 20 de setembre a la Sala Petita del Kursaal per presentar el seu primer disc 'Ànima groovera'. Qui també presentarà nou disc serà Judit Nedderman amb el seu tercer àlbum 'Nua' que es podrà escoltar el 2 de novembre.

També continuaran una temporada més els tres cicles ja consolidats del Club de la Cançó, d'Arrel i Gust de Jazz.

El Cicle del Club de la Cançó, que enguany s'avançaran a les 20h del vespre, portarà a la Sala Petita dos concerts: el 27 de setembre la formació santjoanenca 'El quinto carajillo' presentarà un espectacle amb temes propis i la fusió de diferents estils com la rumba, el rock i el reggae; el 25 d'octubre serà el torn de 'Menaix a truà', el trio format per Cris Juanico, Juanjo Muñoz i Toni Xuclà.

Per altra banda dins del Cicle d'Arrel el 17 de novembre es podrà escoltar l'Orquestrina Trama, la formació nascuda entre la Cerdanya i l'Alt Urgell que interpretarà músiques originàries de tot el Pirineu en un concert en el qual hi haurà espai per tothom que vulgui ballar.

El Cicle Gust de Jazz, la iniciativa conjunta del Kursaal Espai Gastronòmic i el teatre Kursaal que permet prendre alguna cosa o fer un mos mentre es gaudeix de bona música en un ambient de club de jazz, portarà el 4 de novembre a la Sala Petita del Kursaal 'Sinatra Tribute', una recopilació de les millors cançons de Frank Sinatra amb Agustí Burriel, una de les veus més reconegudes entre les formacions de swing i blues de l'escena barcelonina. El 16 de desembre Randy Greer i Ignasi Terraza Trio seran al Kursaal amb 'Christmas swings', un concert amb conegudes melodies nadalenques internacionals i cançons tradicionals presentades des del jazz, el blues i el gospel.

Programació Teatral – 8 espectacles



La programació teatral de la Sala Petita arrencarà el 13 de setembre amb '94 minuts' de Sílvia Navarro, una obra sobre els límits de la ficció i la realitat interpretada per Anna Gras-Carreño i Adrià Díaz. Continuarà l'11 d'octubre amb el muntatge 'Hola Federico', creat i interpretat per l'artesenca Assumpta Rojas a partir del llibre 'García Lorca en Cataluña'. El 18 d'octubre la Sala Petita acollirà 'Escenes d'un matrimoni' d'Ingmar Bergman inteptretat pel manresà Jordi Figueras i l'actriu Anna Sabaté. Qui també serà dins la programació de la Sala Petita serà Alberto San Juan, que tornarà a Manresa acompanyat del músic Fernando Egozcue, amb l'espectacle 'España ingobernable', que es podrà veure el 8 de novembre.

La Companyia Titzina Teatro, que anteriorment va portat a Manresa obres com 'Folie a deux','Entrañas', 'Exitus' o 'Distancia 7 minutos' tornarà el 15 de novembre amb 'La Zanja', una relat que transportarà a l'espectador a un moment clau de la història durant el descobriment d'Amèrica, la trobada entre Pizarro i Atahualpa. El 29 de novembre es podrà veure 'Memòria de les oblidades' de Tecla Martorell interpretat per Rosa Andreu que estarà acompanyada pel manresà Ferran Barrios en un muntatge que recrea la vida de quatre dones empresonades a la presó de les Oblates i recorda l'única afusellada que encara roman a la fossa comuna de la ciutat. Procedent de la Sala Flyhard de Barcelona, el 7 de desembre es podrà veure 'A.K.A' de Daniel J. Meyer, un muntatge punyent interpretat per Albert Salazar que mostra la història del Carles un jove adoptat a qui les coses li van bé fins que tot es torça. Tancarà la programació teatral de la Sala Petita el 20 de desembre 'La noia de la làmpada' de Marta Aran, una història que relata la situació de l'Alba que està a punt d'acomplir el seu somni i fer-se un nom dins del món laboral fins que es queda embarassada i això, sense voler, ho canvia tot.

Programació familiar i Fira Mediterrània



La Sala Petita també acollirà l'espectacle 'L'arbre de la Jana' que es podrà veure el 15 de setembre dins la programació d'Imagina't en tres funcions, el muntatge 'Sa Mateixa' que oferirà la ballarina Lali Ayguadé i la cantant mallorquina Joana Gomila el 5 d'octubre dins la programació de la 21a Fira Mediterrània de Manresa i el ja tradicional espectacle del Servei Educatiu del Kursaal 'El meu primer Nadal al Kursaal' que es podrà veure en onze funcions els dies 27 i 28 de desembre i 2, 3 i 4 de gener.

A la venda el 20 de juny, a les 18 h



Les entrades per aquests espectacles es posaran a la venda el dimecres, 20 de juny a les 18h a les taquilles del Kursaal, i per internet www.kursaal.cat

L'abonament del Toc Sala Petita també es posarà a la venda el mateix dimecres 20 de juny a les 18h i permetrà fer un abonament a mida amb 3 espectacles d'entre tota la programació de la Sala Petita per un preu total de 30?.