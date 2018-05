L´opera de Puccini ´Manon Lescaut´ arriba al Gran Teatre del Liceu de Barcelona del 7 al 22 de juny amb el debut del director d´escena italià, Davide Livemore, i el mestre Emmanuel Villaume. Aquesta coproducció entre el Teatre Liceu, el Teatre di San Carlo de Nàpols i el Palau de les Arts Reina Sofía de València està ambientada en el context de la creació de l´obra i la immigració de principis del segle XX a Ellis Island. Així mateix, aquest muntatge comptarà amb un repartiment "de luxe" amb les sopranos Liudmyla Monastryrksa i Maria Pia Piscitelli, que encarnen a Manon, i els tenors Gregory Kunde, Jorge de León i Rafel Dávila amb el paper de Des Grieux, així com l´Orquestra i el Cor del Liceu. Segons, la soprano, Maria Pia Piscitelli amb aquesta obra el públic ha de sortir fent-se preguntes "com qui som o on anem com a una tragèdia grega en la que, a més, hi ha una denuncia social del tractament de la dona en aquell context".

Aquesta drama líric, dividit en quatre actes, va ser estrenada al Teatro di San Carlo de Nàpols al 2017 i narra l´ascensió i caiguda de la cortesana Manon, una jove que junt al seu enamorat, Des Grieux decideix fugir del convent on el seu pare l´havia ingressada. Posteriorment és obligada a emparentar-se en un banquer que la fa viure plena de luxes però en una vida frívola. Finalment és detinguda i condemnada al exili al desert nord-americà on mor pobra, però enamorada del seu primer amor. Malgrat, la historia Livermore va voler canviar-la temporalment, així com alguns dels seus escenaris al final de l´opera.

A més a la roda de premsa, Livemore ha explicat que l´inici de l´obra es trasllada fins al dia del tancament de Ellis Island, al 1954, on un home vell demana a la policia cinc minuts abans de que es tanqui per poder fer memòria dels records. "Durant aquests cinc minuts virtuals passa tota l´aventura de l´opera" de Manon, ha afegit el director d´escena.

D´altra banda, el tenor, Gregory Kunde, ha reconegut que hi és la seva obra favorita de Puccini, a més de ser "emocionant, bonica i increïble". També ha indicat que el final del darrer acte, quan Manon mor, a ell com a intèrpret se li escapin les llàgrimes i s'emociona quan ho pensa. Pel que fa al personatge de Manon, la soprano Piscitelli ha explicat que el seu personatge evoluciona psicològicament al mateix temps que la veu, que en un primer moment serà més senzill fins arribar al duet on hi haurà una vocalitat més profunda.