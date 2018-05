La novel·la de Jordi Agut surt en català i castellà aquest dissabte

El debut literari del periodista bagenc Jordi Agut (Valls de Tor-roella, 1975), redactor d'Esports de Regió7, adquireix nova vida a partir d'aquest cap de setmana amb la reedició de la novel·la L'últim defensa i la primera impressió de la versió castellana, El último defensa, que publiquen Pagès Editors i Editorial Milenio (segell espanyol de la firma catalana), respectivament. Els primers a poder adquirir els volums seran els assistents del festival El Segre de Negre, que se celebra divendres i dissabte a Lleida amb la participació del reporter. A partir de dimarts, els llibres ja estaran disponibles a la web i, a partir de llavors, s'iniciarà la distribució a les llibreries.

Agut va treure L'últim defensa amb Stonberg el desembre del 2015. Posteriorment, l'escriptor Sebastià Bennasar -que havia expressat públicament la seva admiració per l'obra del periodista- va contactar amb ell per incloure-la a les col·leccions de gènere negre que estava preparant per a Pagès Editors. Al gener, l'editorial va començar a publicar novel·les tant en català -mitja dotzena l'any, segons la previsió inicial- com en castellà (se n'editaran cinc), en aquest cas en el segell Milenio.

L'últim defensa uneix futbol, intriga policíaca i el tèrbol món de les apostes a través d'una trama que protagonitza l'agent britànic George Mitchell. Una successió de morts a l'entorn de diferents estadis europeus al llarg d'un cap de setmana obliga Mitchell a investigar què hi ha rere els crims, poc abans de la celebració de l'Eurocopa de França del 2016.

La novel·la d'Agut forma part de la col·lecció Lo Marraco Negre, que inclou: Es vessa una sang fàcil, de Manuel de Pedrolo; El clan de sa Ràpita, de Montserrat Espallargues; Anna Grimm. Memòria mortal, de Montse Sanjuan; Ulls maragda, de Marta Alòs; i Paradís d'ombres, de Núria Gras. En castellà, és el tercer títol després de Cenicienta en llamas, de Jordi Juan; i Tiempo de ratas, de Marc Moreno.



Taula rodona a Lleida

Agut participarà dissabte (11.30 h) a la taula rodona Els escriptors de novel·la negra són els notaris de la realitat?, que tindrà lloc al pati de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de Lleida en el marc del Festival El Segre de Negre. Moderat per la periodista Anna Sáez, l'acte també tindrà la presència dels autors Ramona Solé, Marta Alòs, Salvador Balcells i Francesc Puigpelat. El certamen se celebra durant els dies 1 i 2 de juny.