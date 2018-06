El Quinto Carajillo, Barrios i Badrenas actuaran al Kursaal

El canvi d'horari de les funcions d'entre setmana és la novetat més destacada de la programació de la Sala Petita del teatre Kursaal per a la segona meitat de l'any, que inclou fins a dinou espectacles de música i teatre per a tots els públics. A partir del setembre, les sessions previstes per als dimecres i els dijous s'iniciaran a les 20 h, i no a les 21 h com fins ara, amb la voluntat d'acostar-se als horaris europeus, segons els responsables de l'equipament de la capital bagenca.

En la programació musical, que inclou vuit concerts, destaca la presència de la cantant manresana Laia Badrenas, que presentarà el seu primer disc, Ànima groovera. El grup El Quinto Carajillo, de Sant Joan de Vilatorrada, actuarà en el cicle del Club de la Cançó amb un repertori de temes propis que fusionen la rumba, el rock i el reggae, entre d'altres estils. El manresà Juanjo Muñoz (Gossos) tocarà a la sala petita juntament amb els altres dos components de Menaix a Truà, Cris Juanico i Toni Xuclà.

En el camp del teatre, destaca l'espectacle Memòria de les oblidades, de Tecla Martorell i interpretat per Rosa Andreu. La música del muntatge –en cartell actualment al Versus Glòries–, ha estat composta pel manresà Fer-ran Barrios, que també n'és l'intèrpret en directe.

L'actor manresà Jordi Figueras protagonitzarà l'obra Escenes d'un matrimoni, d'Ingmar Bergman i versionada per Marta Gil.