Dilluns ja es poden votar els candidats dels premis Regió7 a l'Estrella i l'Estrellat de l'any

Des de dilluns que ve els lectors de Regió7 poden decidir a qui posen la medalla d'or i a qui fan una estirada d'orelles en forma de premis Estrella i Estrellat a la gala anual dels Premis Regió7.

Serà el vot dels lectors el que determinarà qui s'endú cadascun dels dos guardons, que equivalen a l'aplaudiment i a la xiulada col·lectius, i que reben aquest nom en consonància amb la secció d'Estrelles i Estrellats que apareix cada dia a les pàgines d'opinió del diari.

El vot s'ha d'emetre a la web www.regio7.cat clicant a l'espai creat per a aquesta funció.



Acte de lliurament

Els dos premis, així com la resta dels Premis Regió7, es lliuraran el proper dia 26 de juny, dimarts, en un acte que començarà a les vuit del vespre a l'auditori de la Plana de l'Om, a Manresa.

L'acte tindrà la presència de l'alcalde de Manresa, Valentí Ju-nyent, representants de la Generalitat de Catalunya i responsables del grup Prensa Ibérica, al qual pertany aquest diari.

Dos dels guardons, l'Estrella i l'Estrellat, són proposats per la redacció del diari i decidits per votació popular.

Els lectors poden triar el gua-nyador del premi Estrella d'aquest any lliurant el seu vot per un d'aquests tres candidats:

- Unitat d'Oncologia d'Althaia, per haver fet possible un nou centre de dia que ha estat finançat amb recursos propis i amb els obtinguts a través de donacions altruistes aconseguides amb una intensa participació ciutadana.

- David Gallego, entrenador de l'Espanyol durant els darrers partits de la temporada. Ha estat, juntament amb Josep Guardiola, el segon bagenc que ha dirigit un equip de Primera Divisió.

- Roger Mas, músic solsoní que ha publicat nou disc aquest any i que ja és considerat pels especialistes el cantautor català més destacat de la seva generació.

Els candidats a premi Estrellat, que destaca el fet d'haver estat notícia per fets o situacions gens dignes d'elogi, són:

- Bisbat de Vic, per obstaculitzar la cessió a Manresa del convent de les caputxines per a la seva reconversió en residència d'avis, alhora que entra en conflicte amb propietaris de masies per la titularitat de les seves ermites.

- Ercros, per haver tancat la seva explotació a la població de Cardona incomplint el seu compromís després d'un llarg període de desinformació tant als treballadors com a les institucions.

- Agència Catalana de l'Aigua, pel permanent degotall d'avaries en la seva gestió de les salmorres de la mineria del Bages, la darrera en un dipòsit de Sallent.

Pel que fa als premis temàtics, tenen sis categories: Ambaixador, Empresa, Actius Socials, Comunicació, Cultura i Esports. El procés per concedir-los comença amb suggeriments de les entitats que accepten la petició del diari que facin propostes. Aquestes idees s'afegeixen a una relació de candidats elaborada pels responsables de la redacció del diari. La decisió la pren un jurat, que també pot fer les seves pròpies aportacions i que és format pel consell assessor d'aquest diari, integrat per Gonçal Mazcuñán, Valentí Martínez, Antoni Dalmau, Albert Rumbo, Ramon Segués, Jordi Vilaseca, Àngels Freixanet, Josep Maria Descals, Xavier Obradors, Jordi Singla, Delfina Corzán, Albert Cots, Assumpta Pla, Enric Martí, Anna Solsona, Alba Baltiér-rez, Valentí Oviedo, Aitor Moll, Ainhoa Moll, Joan Serra, Fèlix Noguera i Marc Marcè.

En l'acte de lliurament també es concedeix el Premi Tendències, que pretén assenyalar un artista prometedor de la Catalunya Central que un jurat format per especialistes del món de les arts considera que cal destacar. Durant l'acte es podrà escoltar en directe el tema creat com a resultat del premi de l'any passat, que va reunir la rapera berguedana Maria López de las Huertas amb Manel Camp, en un insòlit aparellament entre una promesa del rap i un talent consagrat del jazz i la cançó que podrem escoltar en directe.