Els irlandesos Moxie i el basc Kepa Junkera obriran el Desfolca't

El Desfolca't, Festival de Música Popular i Tradicional de Calaf i l'Alta Segarra arriba aquest any a la 27a edició. El festival, que se celebrarà els dies 29 i 30 de juny i 1 de juliol, aplegarà a Calaf una dotzena de grups de la música popular i tradicional i un gran nombre d'activitats paral·leles. Els caps de cartell d'aquesta edició seran el basc Kepa Junkera, que presentarà el seu darrer treball, el grup irlandès Moxie, Lídia Pujol, Pau Riba i Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic. Completen la programació Vent Endins, La Viu-viu, Pony Pisador, Dj Mussol i PD Belda, Duetu, Ballaveu, un concurs de música itinerant, una matinal de cultura popular i un vermut glosat amb Cor de Carxofa.

Kepa Junkera inaugurarà la 27a edició (actuarà el dissabte 30 de juny, a les 20.30h, a la plaça Gran) en el marc de la gira de presentació del seu darrer treball, FOK, millor disc de l'any de folk segons la crítica dels premis Enderrock 2018. Amb FOK, Junkera ofereix un apropament cap a la cultura catalana, en un doble CD amb més de 50 cançons en el qual hi han participat uns 218 músics, més els tècnics, estudis, fotògrafs, càmeres i persones que han ajudat a tirar endavant aquest treball discogràfic.

El grup irlandès Moxie acompanyarà Junkera en la inauguració (actuarà a les 22.30 h) i presentarà el seu darrer treball discogràfic, Planted. La banda, formada a final del 2011, presenta un estil molt propi d'entendre el folk irlandès a través de diversos estils, com el rock, el jazz o el house. Trencant fronteres d'estils i gèneres, defineixen la seva música com a neo-irlandesa. Moxie actuarà per primera vegada a Catalunya en el marc del Desfolca't.

L'acordió és un instrument molt present a la 27a edició del Desfolca't, ja que la programació inclou alguns destacats acordionistes, com Kepa Junkera, Cati Plana, Joan Garriga i Marc del Pino. Escalfarà els motors del festival la presentació de disc del grup Vent Endins, el divendres (22 h) al Casino de Calaf.

Enguany, el nucli del festival torna a la plaça Gran, recuperant-se una ubicació emblemàtica, i també hi haurà escenaris singulars, com les botigues de la plaça Gran, on es programaran tallers de música tradicional i concerts de petit format. Entre els tallers i activitats complementàries hi haurà una classe magistral de música tradicional basca a càrrec de Kepa Junkera (dissabte al matí); i Martí Hosta, membre de Coetus, oferirà un taller de percussió ibèrica (també dissabte al matí). També, durant el dissabte, es faran diverses pujades musicals a l'emblemàtic campanar de Calaf, amb el músic Ramon Redorta.