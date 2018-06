mozart i poulenc Basílica de Santa Maria. 16 de juny. 21 h

En una de les edicions més internacionals de la seva trajectòria, que a partir del 16 de juny complirà vuit anys, el Festival Orgue de Montserrat proposa per a aquest estiu quatre concerts en els quals passaran per la basílica de Santa Maria l'alemany Eberhard Lauer, el libanès afincat a París Naji Hakim i la nord-americana Katelyn Emerson. Noms de primer nivell per a un calendari que no oblida la producció catalana: la primera cita unirà el prestigiós organista Juan de la Rubia amb l'Orquestra Simfònica Camera Musicae, el Cor Francesc Valls i un conjunt de solistes, entre els quals hi haurà el tenor sallentí Roger Padullés.

«Per primer cop, tindrem la presència de Juan de la Rubia al festival», va afirmar ahir el pare Jordi-Agustí Piqué, director artístic del projecte, en la presentaicó del certamen: «També serà el primer cop que portarem una organista dels Estats Units». Els quatre concerts tindran lloc en dissabte –16 de juny, 21 de juliol, i 11 i 25 d'agost–, a les 9 del vespre, amb entrada i aparcament gratuït. «La funció amb la qual vam construir l'orgue és litúrgica, però també de servei cultural», va afegir Piqué.

La primera cita del festival proposa «un repertori eclèctic i complementari». La Camera Musicae i el Cor Francesc Valls de la catedral de Barcelona –l'únic d'una seu episcopal que és totalment professional a l'Estat– aniran acompanyats de l'esmentat Juan de la Rubia –organista titular de la basílica de la Sagrada Família– i dels cantants Irene Mas (soprano), Gemma Coma-Alabert (contralt), Roger Padullés (tenor) i Sebastià Peris (baix), en un concert que dirigirà Salvador Mas. En el programa, el Concert en sol menor per a orgue, orquestra de corda i timbales de Poulen –«feia temps que el volíem fer», va apuntar Piqué– i les Vespres solemnes de confessor de Mozart.

L'alemany Eberhard Lauer, director de música sacra a la catedral de Santa Maria d'Hamburg, protagonitzarà la segona trobada, «la de tall més clàssic del festival», com va indicar Piqué: «Li vam demanar que ens interpretés obres del barroc alemany, de Buxtehude i Bach, però, com que també està explorant el repertori francès, ens interpretarà peces de Franck, Dupré i Vierne». El director del certamen va assenyalar que l'aportació francòfona «serà un homenatge a l'abat Cassià Maria Just, a la memòria del qual es dedica el festival. «A ell li agradaven, i ens les feia gaudir», va afegir.

Les improvisacions de Naji Hakim i les sonoritats nord-americanes que presentarà Katelyn Emerson seran els motius dels dos concerts previstos per al mes d'agost. Hakim, successor d'Olivier Messiaen a l'orgue de la Trinitat de París, interpretarà temes propis d'inspiració mariana. D'Emerson, Piqué va explicar que la intèrpret «ha fet una carrera brillant i rapidíssima».