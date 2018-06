Manresa s'apropa al riu i redescobreix el parc del Cardener com a nou espai per al lleure

Les possibilitats del parc del Cardener com a espai cultural i lúdic es van posar en evidència ahir durant la primera Festa del Riu, una celebració que va servir per acostar la ciutadania i reivindicar aquesta zona de Manresa com a pulmó verd i espai per al lleure. Un públic eminentment familiar va fer-hi cap des de mig matí fins al vespre. Tallers de natura, animació infantil, propostes gastronòmiques i música es van donar la mà a la riba del Cardener, que des d'ahir és una mica menys desconeguda.

L'objectiu de la festa, que era una de les grans apostes de Manresa, Capital de la Cultura Catalana 2018, era «veure que al riu s'hi poden fer coses», comentava la regidora de Cultura, Anna Crespo, mentre observava les activitats que s'anaven desenvolupant. I de coses ahir se n'hi podien fer moltes. Per a Crespo, el parc del Cardener «és un lloc de lleure a tenir molt en compte» i «la clau és que es conegui l'espai i es puguin veure les possibilitats de futur que té, no només per fer-hi passejades», sinó per a arribar a ser un espai comparable al Parc de l'Agulla.

Els caminants que ja coneixen i acostumen a passejar per l'entorn del riu Cardener van compartir ahir aquest espai amb majoritàriament famílies amb nens que s'hi van acostar, moltes per primera vegada, per gaudir d'una jornada d'activitats a l'aire lliure. Tot i que a primera hora la participació era més aviat tímida, cap al migdia, i sobretot a la tarda i cap al vespre, el tram que va de la Fàbrica dels Panyos fins al Pont Nou reunia importants grups de gent a l'entorn dels espectacles que s'hi anaven desenvolupant.

La Festa del Riu també tenia una vessant pedagògica amb tallers de natura, com el d'inspecció de lleres, que descobria als participants quins macroinvertebrats viuen en aquest tram de riu i, a partir d'aquí, saber quina és la qualitat de l'aigua. En un altre punt de la riba, hi havia l'oportunitat de construir nius per als ocells per tal de facilitar que s'hi instal·lin espècies com la mallerenga o el pardal, que afavoreixen la biodiversitat.

El vespre i la nit estaven reservats per a les actuacions musicals, que van ser la gran estrella de la festa amb una gernació de gent. Primer per als més menuts de la casa, amb un espectacle de reagge per a xics, i més tard, ja per a tots els públics, l'entorn del riu es va convertir en una gran pista per ballar al ritme de la Fundación Tony Manero. Amb tot, la riba del Cardener es reinvindicava com a espai natural però també lúdic.