El món cooperatiu i el comerç just es troben a la Fàbrica dels Panyos

Una trentena d'entitats i empreses del món cooperatiu i el comerç just van participar ahir en la tercera M0stra d'Economia Social i Solidària, que va tenir lloc a l'entorn de la Fàbrica dels Panyos, coincidint amb la Festa del Riu. Més de 40 propostes i activitats amb tallers, animació, música i gastronomia de proximitat van donar contingut a la jornada central de la mostra, que ha tingut activitats al llarg de tota la setmana.

A banda de disfrutar de les diferents activitats lúdiques que es van dur a terme durant tota la jornada, com una concorreguda desfilada de roba sostenible, els visitants van poder conèixer de primera mà la tasca de diferents iniciatives de Manresa i la comarca del Bages que aposten per un altre tipus d'economia i consum més ètics i responsables. Dividida en en tres apartats: cooperativisme, entitats d'inclusió social i ONG, a la mostra s'hi van poder veure entitats o cooperatives com el Forn de Pa Coma, que permet pagar amb moneda social, la Casa de Naixements Migjorn o el Cosidor.