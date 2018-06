Cinc anys de cants reivindicatius

El lema que es podia llegir a les samarretes que lluïa el cor reivindicatiu Incordis en el concert de celebració del seu cinquè aniversari era clar: «No tanquis mai la boca, crida ben fort». I així ho van fer durant l'actuació que van oferir dissabte a la tarda a la sala d'actes del Conservatori de Música de Manresa, en la qual van tenir la col·laboració d'una representació del cor barceloní DesaCord, «els nostres companys més íntims en aquest viatge», deia un membre de la formació manresa. També s'hi van sumar antics components. Incordis va agrair la col·laboració de «tothom qui ha fet possible que haguem arribat fins aquí».

D'ençà que es va fundar a l'Ateneu Popular la Sèquia, ara fa cinc anys, «Incordis utilitza la música com a arma de protesta» i així es fa palès en el repertori. El concert es va dividir en dues parts i va començar amb tots els cantaires entonant Grandola vila morena, de José Zeca Afonso. Van sonar temes tan coneguts com ara Guantanamera o Palabras de Julia, un poema de José Agustín Goytisolo musicat per Paco Ibáñez. Les cançons es dividien en blocs i cada un anava precedit d'una breu introducció.

En algunes peces, especialment a la segona part, es va tenir l'acompanyament musical d'una o dues guitarres. Hi va haver temps per a la protesta, l'emoció i, fins i tot, per ballar. Així, en el bloc dedicat a la lluita i reivindicació del poble africà, els cantaires van baixar de la tarima on estaven per acompanyar els cants amb una coreografia que va servir per tancar la primera part. De la trentena d'integrants d'Incordis, dirigida per Josep Maria Vilar, bona part són dones. A la mitja part es va fer una crida per reclutar noves veus, especialment masculines, i es va puntualitzar que «no es requereix prova de música per entrar al grup».

DesaCord van encetar la segona part amb un parell de temes que van ser molt aplaudits. Després arribarien dues cançons amb aires andalusos i, finalment, un «itinerari emocional pels temps que vivim» en forma de quatre cançons. A petició popular, va cloure el concert el popular Bella ciao, que va acabar amb el públic dempeus i cantant.