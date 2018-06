L'educació a l'escola, l'esport i els mitjans, a debat en la jornada «Diàlegs pel futur»

Tres mirades al concepte de l'e-ducació es posaran demà a debat en els «Diàlegs pel futur», una jornada titulada L'educació invisible que tindrà lloc a l'auditori de la Plana de l'Om, amb entrada lliure per al públic i amb l'organització de la Fundació Universitària del Bages, la Universitat Oberta de Catalunya, l'Ajuntament de Manresa i Regió7. Les taules rodones, que les moderarà Marc Marcè, director del diari, abordaran el món de l'escola, l'esport i els mitjans de comunicació amb personalitats reconegudes en aquests àmbits, com la diputada i entrenadora de natació sincronitzada Anna Tarrés, els polítics Toni Llobet, Mercè Rosich i Jordi Badia, i el periodista David Bassa, entre d'altres.

La jornada iniciarà amb la presentació de Mònica de Llorens (UOC) i la benvinguda de l'alcalde Valentí Junyent. Els diàlegs repeteixen horari de tarda, estrenat l'edició passada, per facilitar l'assistència del públic.

La primera taula rodona havia d'abordar un tema d'actualitat, com l'adoctrinament a l'escola. Els organitzadors havien previst que hi participés algun representant d'alguna de les organitzacions que s'han significat per defensar que hi ha adoctrinament ideològic a l'escola catalana. En aquest sentit, es va contactar amb sis persones diferents, cinc vinculades a Ciutadanss i un representant de Vox. Dues de les persones havien confirmat l'assistència, però ambdues van declinar participar-hi quan la seva presència ja estava programada. Una d'elles, Javier Ortega, es va fer enrere la setmana passada, quan la publicitat ja havia estat distribuïda, al·legant que li ha sobrevingut una citació al Suprem en relació amb la causa contra els independentistes. La falta de temps ha fet impossible trobar-los substituts. En la seva absència, la taula es centrarà menys en el debat sobre l'adoctrinament independentista i s'orientarà més cap a la divulgació a través de l'escola de valors i idees que puguin condicionar la mentalitat dels alumnes.

Les dues taules rodones que se celebraran posteriorment també tractaran sobre l'educació, però des de dos àmbits prou diferents entre si que ampliaran els punts de vista. D'una banda, es posarà l'esport en el focus per reflexionar si l'anhel de guanyar està per sobre de l'aspecte formatiu i lúdic. De l'altra, es farà incís en el paper que juguen els mitjans de comunicació, concretament la televisió.

Com és habitual, hi haurà una fila 0 amb persones que intervindran en el debat. Els participants són: Montserrat Pedreira, directora dels estudis d'Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa; Nasi Muncunill, director del CAE i membre del Club del Joc; Sònia Anton, jove escolaritzada a casa i estudiant de Pedagogia Musical a l'ESMUC; Jesús Sagués, secretari de la junta de la demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes; i Josep Lluís Ruiz, ex-jugador i entrenador de futbol base.