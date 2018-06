L'exposició «Refugiades de lluny i de prop» estarà a l'Espai 1522 fins al 17 de juny

L'exposició "Refugiades de lluny i de prop Barcelona-Elna, Alep-Mafraq" organitzada per l'Associació Catalana per la Pau es podrà veure tot el mes de juny en dos punt s de la ciutat; fins al 17 de juny (de 6 a 8 de la tarda i caps de setmana) a l'Espai Manresa 1522, i a partir del dia 18 i fins el 30, a la Plana de l'Om (de 5 a 8 del vespre).

El dijous 14 de juny a les a les 7.30 de la tarda se'n durà a terme la presentació a càrrec de l'ACP i Memòria i Història de Manresa, amb testimonis de la guerra civil i de la crisis actual de persones refugiades. Tancarà l'acte el llaütista sirià Safi.

"Refugiades de lluny i de prop" pretén establir un diàleg entre dos episodis de cooperació internacional que s'han donat en diferents moments i espais de la història: la dels deportats de la Guerra Civil Espanyola que buscaven refugi a França i l'actual èxode de la població siriana, que actualment, necessita travessar fronteres per tenir una esperança de vida.



El gener de 1939, 220.000 civils que patien la Guerra Civil Espanyola fugen de la barbàrie i la repressió que s'apropa amb la imminent derrota republicana. Després d'un camí llarg i extenuant, que deixa enrere les pertinences que resumeixen les seves biografies, tenen una oportunitat de vida. Cal, però, que la veïna França els obri les fronteres i els aculli. Prop de vuitanta anys després i a 4.000 kilòmetres de distància, la violència de la Guerra a Síria porta a que milers de civils trobin també l'única esperança de futur immediat travessant fronteres.

Aquest és el teló de fons que ressegueix l'exposició "Refugiades de lluny i de prop. Barcelona-Elna, Alep-Mafraq" que posa en relleu una cooperació centrada a recuperar la dignitat de les dones que han perdut la casa i el país, però també la confiança per a ser capaces de sortir endavant.

El fil narratiu expressa com la solidaritat ciutadana sempre va per davant de les institucions i és la que es preocupa d'ajudar (a través de diferents organitzacions) a què les persones refugiades, en aquest cas les dones, pugin començar de nou en països que no son els seus i en els quals els diferents governs, de les diferents èpoques han obstaculitzat l'acollida donant prioritat a aspectes territorials, econòmics,politics i tàctics per sobre dels humanitaris i la supervivència.

L'exposició forma part de les activitats que es duran a terme durant aquest mes juny sota el lema "Manresa amb les persones refugiades" i en motiu del Dia Internacional de les Persones Refugiades, el proper dimecres 20 de juny. El conjunt d'activitats estan coordinades pel Programa de Cooperació, en el marc del Pla de sensibilització, i comptem amb la col·laboració d'ONGD i d'entitats culturals de la ciutat, així com de la Diputació de Barcelona.