Un tema d'Els Catarres serà la cançó oficial del Canet Rock

Fins que arribi l'alba, d'Els Catarres, serà la cançó oficial del 5è Canet Rock, el 7 de juliol a Canet de Mar. La cançó de la banda de pop folk d'Aiguafreda i Centelles ha estat escollida amb el 26% dels vots en un concurs radiofònic on competia amb 12 cançons més de grups que participen en aquesta edició, com Txarango, Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Sense Sal, Animal, La Raíz, La Sra. Tomasa, Brams, Zoo i Pupil·les.

En segona posició, i amb el 20% dels vots, ha quedat La Soul Machine amb el tema No hi ha estop, i, en tercer lloc, Txarango, que ha aconseguit el 9% dels vots amb la cançó Com una lluna a l'aigua. Al Canet Rock, que ja ha exhaurit entrades, també actuaran Macaco, Miquel del Roig i els discjòqeuis Ernest Codina i PD Busquets.