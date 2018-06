Anaïs Vila i Mateu Peramiquel seran en el primer concert del cicle de Sant Salvador

L'homenatge a Lluís Llach que realitzen la cantant Anaïs Vila i el pianista Mateu Peramiquel obrirà aquest divendres el cicle de música a la fresca de Sant Salvador de Guardiola, que omplirà de so les nits dels propers divendres. El concert dels intèrprets bagencs tindrà lloc a les 20.30 h i totes les actuacions seran al parc del dar-rera del teatre La Sala.

La programació es completarà amb una nova sessió del Liceu a la fresca, un concert de Jo Jet i Maria Ribot i la final del 2n Concurs de Música Jove. L'espai estarà ambientat amb diversos elements, com ara bales de palla, i a més hi haurà servei de bar. Si plou, al costat hi ha l'auditori de La Sala, per si ha d'acollir l'actuació.

La segona cita tindrà lloc el 16 de juny (22 h) –excepcionalment, a la plaça de l'Església- amb la retransmissió en directe de l'òpera Manon Lescaut, dins de la jornada Liceu a la fresca. Simultàniament, més d'un centenar i mig de municipis d'arreu del país també connectaran amb el teatre barceloní per oferir el muntatge de Puccini.

El parc tornarà a acollir un concert el dia 6 de juliol, a les 20.30 h: els protagonistes seran els manresans Jo Jet i Maria Ribot. Després d'haver trepitjat nombrosos escenaris del territori en el dar-rer temps, els cantautors portaran a Sant Salvador els temes del seu darrer treball discogràfic, Lliure o descansar.

El 20 de juliol (22 h) se celebrarà la final del 2n Concurs de Música Jove de Sant Salvador de Guardiola, amb els grups Rock Blanc i Quinto Carajillo. Després, es podrà escoltar i ballar amb Sopa de Galets i Ayawascat, per continuar la festa a la zona esportiva.