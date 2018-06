La Fundació Antoni Tàpies s'endinsa en el Tàpies més polític en la seva nova exposició

La Fundació Antoni Tàpies mostra la militància política en la pràctica artística de Tàpies en una exposició que reuneix una setantena d'obres realitzades entre 1946 i 1977. Tal com ha explicat el comissari de l'exposició, Carles Guerra, 'Antoni Tàpies. Una biografia política' reconstrueix "les paradoxes que va viure un artista modern sota la dictadura franquista" en una mostra que es podrà visitar des d'aquest divendres fins al febrer de l'any que ve. L'obra exposada emergeix d'una "doble censura" a la que Tàpies és objecte: "la manca de llibertats durant el franquisme" i "la censura respecte als continguts literaris o explícits" que imposa l'art modern. "De l'art modern que exigeix abstracció, pura forma i de la censura informativa d'un país com l'Espanya de l'època en surt una obra que és capaç de viatjar internacionalment i, no obstant això, ser receptacle dels desitjos de militància de molta gent", ha dit Guerra.

Segons el comissari, la mostra interpel·larà el visitant "per la seva actualitat" i posarà l'espectador en el repte de veure "en la disfuncionalitat de la pintura una manera de fer política tan efectiva o més que la que podia havia fet amb els cartells", on expressava una solidaritat immediata i que no formen part de l'exposició. Procedents de préstecs de tot Europa, d'institucions, de col·leccionistes privats, de la família de Tàpies i de la fundació, darrere aquesta setantena d'obres "sempre hi ha una intenció política", ha continuat Guerra, que ha puntualitzat que "és una militància que preserva l'autonomia de l'obra".

Entre les obres exposades, hi ha la reconstrucció parcial de la participació de Tàpies a la Documenta 3, celebrada el 1964 a Kasssel, obres realitzades a partir de la Caputxinada, la tancada d'estudiants del 1966 com '7 de novembre', una peça que habitualment penja al Parlament de Catalunya i que evoca la trobada de les forces antifranquistes a l'església de Sant Agustí aquella mateixa data amb la voluntat d'acabar amb la dictadura i obrir un camí de transició.

A més, i també mostrant la relació entre la pintura i els fets històrics, a la mostra es pot veure 'Composició amb números' en record d'Oriol Solé Sugranyes i 'A la memòria de Salvador Puig Antich', una obra executada mentre es produïa la seva execució a Garrot Vil. "Tàpies explica que la notícia li arriba mentre està fent la pintura", ha explicat Guerra.

Altres obres exposades són 'Porta metàl·lica i violí', concebuda per als aparadors nadalencs de la botiga Gales del Passeig de Gràcia de Barcelona l'any 1956 i que desapareix durant vint anys i 'Homenatge a Federico Garcia Lorca', que no va poder ser exportada per ser mostrada als Estats Units el 1952, "molt probablement arran del títol" que retia homenatge al poeta.