El Mercat de Música de Vic dóna relleu a veus emblemàtiques al 30è aniversari

David Carabén, Kiki Morente, Chicuelo, Marinah i Lluís Gavaldà són alguns dels artistes que participaran el 12 de setembre en l'espectacle inaugural del Mercat de Musica Viva de Vic, que celebra 30 anys amb un programa marcat per la diversitat i la forta personalitat dels artistes. La presentació del nou disc de Joan Miquel Oliver serà un dels esdeveniments destacats de l'apartat professional de la programació, mentre que els escenaris més festius tindran bandes com Els Amics de les Arts, Els Catarres i Dr. Calypso, que iniciaran a Vic la seva gira de comiat dels escenaris.

«Volem celebrar el 30è aniversari donant un nou impuls al Mercat i apostant, sense complexos, per gèneres, formats i llenguatges molt diversos, i per músics amb forta personalitat», va assenyalar ahir Marc Lloret, director del certamen, que tindrà lloc del 12 al 16 de setembre a Vic (Osona).

Per commemorar la llarga trajectòria del Mercat, Lloret ha ideat un concert inaugural «diferent del que és habitual» en el qual, «en lloc d'unir un parell d'artistes sobre l'escenari, com solem fer, unirem moltes de les veus importants que han passat per aquí al llarg dels anys». Jaume Manresa acompanyarà al piano els músics, en un concert presentat per Dolo Beltran i «en què hi haurà moltes sorpreses», segons Lloret.

De moment, s'ha anunciat la presència de Miquel Gil, Núria Graham, David Carabén, Kiki Morente, Chicuelo, Andrea Motis, Marinah, Lluís Gavaldà, Alba Carmona i Mercedes Peón. Tots ells formen part de la història del festival, excepte Kiki Morente, que vindrà en representació del seu pare, Enrique Morente, que va presentar Omega a Vic.

El Mercat segueix jugant fort el seu paper de mediador entre programadors i artistes, amb la intenció d'ajudar a generar negoci i reforçar la indústria musical. Per això, hi ha tota una programació que, sense estar limitada únicament als professionals, està pensada especialment per a ells.

Aquest és el cas de la presentació dels discos de Clara Peya, Ivette Nadal, Alba Carmona, Eva Fernández, Toti Soler & Gemma Humet, Chicuelo, Joan Colomo, Xebi SF i Guillamino, entre d'altres. També cal destacar el nou projecte de Marcel Lázara (ex-Txarango) i Júlia Arrey, l'espectacle íntim i personal que Marc Parrot i Los Galindos presentaran dins d'una iurta –carpa de les estepes asiàtiques– o la proposta conjunta del Quartet Brossa i The Pinker Tones, premi Puig-Porret 2017.

«La internacionalització és un altre dels aspectes que cuidem en el Mercat, tant amb la intenció que els artistes catalans siguin coneguts fora de les nostres fronteres com de presentar propostes nascudes en altres països», va recordar Lloret. Aquest any, el Mercat té un nou escenari, al Casino, on actuaran bandes britàniques, i també arribaran diverses propostes des de l'Argentina, com Onda Vaga i Perota Chingo.

En total, uns setanta artistes formen part del cartell, entre els quals el raper mallorquí Valtonyc, condemnat a tres anys i mig de presó per les lletres de les seves cançons, que «pot ser no podrà actuar, però si vol o pot venir serà benvingut». El pressupost és de 826.900 euros, amb aportacions principals de l'Ajuntament de Vic, d'on l'alcaldessa, Anna Erra, va ratificar ahir el seu compromís amb el Mercat, i la Generalitat, que el considera «un festival estratègic».