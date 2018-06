Gira de Ricky Martin 2018: dates i llocs dels concerts

Ricky Martin recorrerà el mes d'agost vinent Espanya amb una gira 2018 que el durà a actuar dues vegades a Catalunya. El cantant de Puerto Rico engegarà la ruta per la geografia espanyola precisament a Tarragona i també passarà pel Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.

En total, Ricky Martin desfilarà per deu ciutats espanyoles. Després d'acabar amb èxit el segon any de la seva residència 'All in' al Park Theater de las Vegas, presentarà un gran espectacle que inclourà una mostra del seu repertori musical, on no faltaran els grans èxits, com 'Livin' la Vida Loca', 'La Mordidita' o 'Vente Pa'Ca'.

La gira de Ricky Martin



El punt de partida de l'itinerari de Ricky Martin a la península serà el 14 d'agost a la Tàrraco Arena Plaça, mentre que l'artista actuarà al Porta Ferrada el 20 d'agost.

A més de Tarragona i Sant Feliu de Guíxols, Ricky Martin actuarà el 16 d'agost al Marenostrum Music Castle Park de Fuengirola; el 18 al Monte Do Gozo de Santiago de Compostel·la; el 22 a l'Estadi Guillermo Amor de Benidorm; el 23 al Recinto Ferial d'Almeria; el 25 a l'Estadi Municipal de Maspalomas de San Bartolomé de Tirajana, a Gran Canària; el 29 a Donostia Arena de Sant Sebastià; el 31 a l'Explanada del Port de Cadis i l'1 de setembre a El Arena.



14/08/2018 - Tarragona (Tarraco Arena Plaza)

(Tarraco Arena Plaza) 16/08/2018 - Fuengirola (Marenostrum Music Castle Parl)

(Marenostrum Music Castle Parl) 18/08/2018 - Sant Feliu de Guíxols (Festival Porta Ferrada)

(Festival Porta Ferrada) 20/08/2018 - Benidorm (Estadi Guillermo Amor)

(Estadi Guillermo Amor) 23/08/2018 - Almería (Recinto Ferial)

(Recinto Ferial) 25/08/2018 - San Bartolomé de Tiranja (Estadio Municipal de Maspalomas)

(Estadio Municipal de Maspalomas) 29/08/2018 - San Sebastián (Donostia Arena)

(Donostia Arena) 31/08/2018 - Cádiz (Explanada del Puerto)

(Explanada del Puerto) 01/09/2018 - Córdoba (Recinto Ferial El Arenal)

Venda entrades dels concerts



Les entrades es posaran a la venda a partir del dijous 14 de juny a través de doctormusic.com i es podran adquirir a través del web entradas.com en el cas de Tarragona i mitjançant el web festivalportaferrada.cat per Sant Feliu de Guíxols. El preu de les entrades oscil·larà entre els 35 i 125 euros sense incloure les despeses de distribució.