Manresa projectarà «Manon Lescaut» al Liceu a la fresca

Manresa s'apunta per primera vegada a les projeccions del projecte Liceu a la fresca, que el proper 16 de juny portarà la retransmissió en alta definició -mitjançant el senyal del Canal 33 de Televisió de Catalunya- de l'òpera Manon Lescaut, de Giacomo Puccini, a més d'un centenar i mig de localitats d'arreu del país. La vetllada tindrà lloc a les 22 h al pati del Casino, amb entrada lliure a un espai on s'ubicaran cadires per als assistents, foodtrucks i servei de bar.

Primer com a Òpera a la platja i, des del 2015, amb La Traviata, com a Liceu a la fresca, la iniciativa ha cercat cada any apropar el gènere operístic al gran públic amb la projecció d'un espectacle de la programació del teatre barceloní. La funció comença a les 20 h i l'emissió sencera de l'òpera tindrà lloc a partir de les 22 h, quan encara s'estarà celebrant la representació al mateix Liceu.

Manon Lescaut és un drama líric en quatre actes i unes 3 hores de durada, que es basa en la novel·la Històries del cavaller Des Grieux i de Manon Lescaut, que l'abat Prévost va publicar el 1731 a França. Amb llibret de Domenico Oliva i Luigi Illica, i música de Puccini, aquest relat va esdevenir òpera a partir de l'estrena de l'any 1893 a Torí.

L'argument de Manon Lescaut parla sobre l'ascens i la caiguda de la jove Manon, a qui interpreta la soprano ucraïnesa Liudmyla Monastyrska en el muntatge coproduït pel Teatro di San Carlo (Na?pols), el Palau de les Arts Reina Sofi?a (Valeència) i el Gran Teatre del Liceu (Barcelona).