Oncologia d'Althaia rebrà l'Estrella de l'Any i el Bisbat de Vic, l'Estrellat als premis Regió7

La Unitat d'Oncologia d´Althaia rebrà el premi Estrella de l'Any dels premis Regió7, després d'obtenir una aclaparadora victòria en la votació popular realitzada a través de la pàgina web del diari amb un total de 2.256 vots. En la gala que tindrà lloc el proper dimarts 26 de juny a l´auditori de la Plana de l´Om de Manresa, el Bisbat de Vic serà mereixedor de l´Estrellat de l´Any.

Haver fet possible un nou centre de dia que ha estat finançat amb recursos propis i amb els obtinguts a través de donacions altruistes aconseguides amb una intensa participació ciutadana són els mèrits que han dut el 93,89 % dels votants a donar el seu suport a l'Unitat d'Oncologia d'Althaia. En segona posició de la convocatòria realitzada per Regió7 ha quedat el cantautor solsoní Roger Mas –que va estrenar disc a Brussel·les en suport als polítics exiliats–, amb el 4,11 % dels vots. Tercer ha estat l'entrenador surienc David Gallego (1,99%) que va dirigir els cinc darrers partits de l´Espanyol en el darrer campionat de Primera Divisió i de convertir-se en el segon bagenc que entrena a la màxima categoria del futbol estatal després de Pep Guardiola.

En el premi Estrellat de l´Any tampoc hi hagut discussió sobre l´elegit pels lectors del diari: el Bisbat de Vic ha acabat en primer lloc amb el 53,86 % dels vots. Els seus demèrits? Obstaculitzar la cessió a Manresa del convent de les Caputxines per a la seva reconversió en residència d´avis i, alhora, entrar en conflicte amb propietaris de masies per la titularitat de les seves ermites.

En segona posició de la terna de candidats proposats ha quedat Ercros (28,14 %) –per haver tancat la seva explotació a Cardona incomplint el compromís després d'un llarg període de desinformació tant als treballadors com a les institucions_ i tercer ha estat finalment l'Agència Catalana de l'Aigua (18 %), pel permanent degotall d'avaries en la seva gestió de les salmorres de la mineria del Bages, la darrera de les quals en un dipòsit de Sallent.

Els premis Regió7 se celebraran a partir de les 8 del vespre del dia 26 de juny i, a més de l'Estrella i l'Estrellat, també es lliuraran els guardons de sis categories temàtiques: Ambaixador, Empresa, Actius Socials, Comunicació, Cultura i Esports.

Durant la vetllada, també es concedirà el premi Tendències, que pretén assenyalar un artista prometedor de la Catalunya Central que un jurat format per especialistes del món de les arts considera que cal destacar. Durant l'acte es podrà escoltar en directe el tema creat com a resultat del premi de l´any passat, que va reunir la rapera berguedana Maria López de las Huertas amb Manel Camp, en un insòlit aparellament entre una promesa del rap i un talent consagrat del jazz i la cançó als quals es podran escoltar aquell dia en directe.