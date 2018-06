Referee i Isaki Lacuesta faran un assaig obert a Manresa de l'espectacle que preparen per al Sonar

El polifacètic artista català Refree i el director de cinema Isaki Lacuesta, estaran dos dies a Manresa preparant l'estrena del seu nou espectacle pel SONAR 2.018. Per fer-ho compta amb les instal·lacions de la Casa de la Música de Manresa (Stroika), on a part de preparar el directe, oferirà un assaig obert al públic i gratuït. Serà dimarts 12 de juny, a les 8 del vespre, i els organitzadors assenyalen que no és apte per a menors d'edat i que pot ferir sensibilitats.

Quan la seva atapeïda agenda li deixa una mica de temps, Raül Fernández reprèn el seu projecte personal, Refree, el lloc que li permet experimentar i crear els sons que li vénen de gust a cada moment sense haver d'adaptar-se a ningú més que no sigui ell mateix. Així és com es presentarà en Sónar, on actuarà per primera vegada. I ho farà amb un nova proposta que s'endinsa completament en els seus particulars i inèdits experiments amb l'electrònica. Una via d'expressió a la carrera de Fernández que arriba per sorprendre a molts, però que atén a la lògica inquieta d'un artista que no atén a gèneres i que en aquest projecte, a més, els transcendeix per mostrar un costat ocult del seu enorme talent.

El show que arriba a Sónar en primícia ha estat realitzat conjuntament amb el realitzador català Isaki Lacuesta. Està concebut com un manifest audiovisual sobre la falsa llibertat d'internet i el control i la vigilància oculta que comporta i tolerem: tràfic de dades personals, llocs incòmodes omesos en Google Maps, la infraweb, són alguns dels eixos sobre els quals Refree i Lacuesta experimenten en un format que va del concert a la vídeo instal·lació.

Fernández va començar despuntant com a guitarrista a la última etapa del grup de hardcore-pop Corn Flakes, i ja es va veure ràpidament que el seu inusual talent podia portar-lo a moltes d'altres direccions. Instrumentista molt dotat i músic d'instint natural, la seva capacitat per entendre's amb els altres i la seva visió panoràmica de la música han fet d'ell un productor molt sol·licitat i respectat. El seu currículum en aquest camp és realment d'impressió: Christina Rosenvinge, Lee Ranaldo, Silvia Pérez Cruz, Josele Santiago, Nacho Umbert, Kiko Veneno, Albert Pla o Rosalía (també present en aquesta edició de Sónar) són només alguns dels artistes que han confiat en ell i amb els quals ha treballat estretament. A més, ha publicat set discos com a Refree, ha girat amb Josh Rouse i va formar part dels grups Sitcom, Romodance i Élena. Ara ha triat Sónar per presentar les noves formes del seu projecte més personal.

Isaki Lacuesta és un dels realitzadors catalans més personals i també més premiats. Des de l'any 2002 el seu treball es desenvolupa tant al cinema (ha dirigit vuit pel·lícules) com en la videoinstal·lació, amb gairebé una dotzena d'obres presentades en espais com la Biennal de Venècia, el Centri d'Art Santa Mònica a Barcelona, Atrium a Vitòria o la Fira del Llibre de Frankfurt.