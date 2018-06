L'art del Vi_suals atrapa el 'tempus fugit'

La locució llatina tempus fugit convida a reflexionar sobre el pas del temps i a aprofitar-lo al màxim. I és l'eix temàtic escollit per inspirar les creacions artístiques de la mostra cultural Vi_suals, que arriba a la seva onzena edició i que desplegarà tota feina feta aquest cap de setmana. El projecte cultural de l'Ajuntament de Manresa, vinculat al món del vi a través de la DO Pla de Bages, mostrarà a la plaça Sant Domènec (en el marc de la Fira del Vi del Bages) les escultures encarregades a dos artistes manresans de renom, Àngels Freixanet i Eduard Fíguls.

Freixanet ha volgut representar amb el seu mandala «el que significa el vi dins de la nostra cultura, una mostra de companyonia i solidaritat entre els éssers humans que cultiven la terra i gaudeixen dels seus fruits generosos a través del temps». Mentre que Fíguls planteja una mirada realista i contemporània, superposant estrats de materials que evidencien el pas del temps en relació amb el vi.

Com sempre, els col·lectius artístics de la ciutat (Foto Art, Cercle Artístic, Cine Club) han creat a partir de la temàtica proposada per Vi_suals, intentar, doncs, atrapar el tempus fugit. Des del 25 de maig ja es poden visitar les obres de tretze artistes del Cercle Artístic a l'Espai Rubiralta. S'hi estaran fins al 17 de juny. Hi ha aquarel·les, però també acrílic sobre tela, sobre vidre, tècniques mixtes, olis i una ceràmica. També, dotze fotògrafs de Foto Art, amb tres obres cadascun, han intentat visualitzar el pas del temps als cellers, a les bótes, en les generacions, en els sistemes de teball, en l'evolució d'una gota de vi, etc. En aquest cas, l'exposició s'inaugura avui al migdia a l'Espai Plana de l'Om fins demà.

La projecció dels dos curtmetratges realitzats per artistes seleccionats per Cineclub Manresa es farà avui (20 h) a l'Espai Plana de l'Om. El fotògraf manresà Oriol Segon debuta en la realizació d'un curt amb el músic Albert Palomar. La porta és una ficció, que protagonitzen Anna Bertran-Casas, de Manresa, i Raymon Pujol, d'Olot. «Ens ho hem fet tot nosaltres mateixos i, tot i que és una bestialitat i una immersió en un món desconegut, tinc ganes de més», diu Segon. Enric Roca, nascut a Olesa i veí d'Abrera, i l'esparreguerí Albert Serradó, que es van conèixer rodant el documental Terra d'oportunitats (que ha guanyat diversos premis), proposen una història més onírica a La part dels àngels, amb els manresans Joan Jordi Miralles i Marc Alberti com a actors. «Hem treballat en un ambient de màxima confiança, des dels actors, entre els qual hi ha la meva filla, Iona Roca, de 6 anys, fins a la música original [de Dani Álvarez i Santi Careta]», diu Roca.

En aquesta edició, a més, s'ha obert la convocatòria artística amb un concurs públic, en les modalitats d'adults i d'estudiants. Es tracta de 14 intervencions en caixes de fusta per a ampolles de vi que s'exposen en aparadors del centre històric. Del 16 de juny al 8 de juliol, totes les obres de Vi_suals s'agruparan al Museu de la Tècnica.