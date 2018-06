Refree i Lacuesta faran a la Stroika un assaig obert del xou que duen al Sónar

La sala Stroika de Manresa acollirà dimarts vinent, dia 12 de juny, un assaig obert de l'espectacle que el músic Raul Fernández Refree i el cineasta Isaki Lacuesta estan preparant per al Festival Sónar de Barcelona, que tindrà lloc del 14 al 16 d'aquest mes. La vetllada serà d'accés gratuït, tot i que no és apte per als menors d'edat i pot ferir sensibilitats.

Fernández i Lacuesta estaran dos dies a la capital del Bages, concretament a les instal·lacions de la Casa de la Música –la sala Stroika– assajant el concert del certamen de música electrònica que se celebrarà la setmana entrant a la ciutat comtal. El xou que s'estrenarà al Sónar és un manifest audiovisual que tracta qüestions tant candents com la falsa llibertat d'internet i el control i la vigilància oculta que la xarxa comporta i, a més, cadascun de nosaltres tolera.

Amb aquest fil argumental, els dos artistes parlen del tràfic de dades personals, els llocs incòmodes que són omesos del Google Maps i la infraweb. A partir de temes com aquests, Refree i Lacuesta estan experimentant en un format que oscil·la entre el concert i la videoinstal·lació.

Raul Fernández Refree és un músic reconegut que acostuma a transitar per diversos estils, sempre amb inquietud per provar nous territoris. Durant la seva llarga i reeixida trajectòria, ha treballat amb artistes com Christina Rosenvinge, Sílvia Pérez Cruz, Kiko Veneno, Albert Pla i Josele Santiago, entre d'altres.