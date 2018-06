Manrusionica conquereix el públic oferint més música en directe que mai

Manrusionica ha celebrat aquest dissabte la seva vuitena edició carregada d'energia. El festival va portar la música electrònica a la capital bagenca amb 19 hores seguides de música, tres escenaris i una programació que ha tingut una quinzena d'artistes tant de l'escena emergent com de la ja més consolidada.

Amb músics reconeguts a escala internacional, com Umwelt, Nightwave o la gallega Cora Novoa, l'edició d'enguany ha estat també marcada per l'augment dels lives, actuació musical on l'artista genera tots els sons en directe, en què el públic ho ha pogut gaudir de la mà d'artistes internacionals com Blush Response o dels catalans Akkan, que han donat el tret de sortida del festival al parc de la Seu.

L'organització ha ofert una proposta variada i arriscada amb l'objectiu d'oferir música electrònica per a tots els públics. Un any més, el públic ha gaudit d'un videomapatge projectat a la façana de la Seu. Més informació a la pàgina web de Manrusionica i a l'edició de demà del Regió 7.