El Festival de Música Antiga dels Pirineus s'expandeix cap a Bellver, Saldes i Alàs i Cercs

El Festival de Música Antiga dels Pirineus complirà la vuitena edició a partir del 29 de juny amb una programació que inclou la novetat de sumar tres poblacions de les nostres comarques, Bellver de Cerdanya, Vilanova de Banat (Alàs i Cerc) i Maçaners (Saldes), a l'àmplia nòmina de seus. Llavorsí i Pesillà de la Ribera també formen part des d'aquest any d'una iniciativa que omplirà de composicions creades entre l'edat mitjana i el barroc gairebé una quarantena de municipis durant un parell de mesos, fins a final d'agost.

Les localitats que participen en el certamen són Alp, Bellver, Fontanet, Llívia i Puigcerdà (Cerda-nya), Alàs i Cerc, Estamariu, Organyà i la Seu d'Urgell (Alt Urgell), Riner i Castellar de la Ribea (Solsonès) i Avià, Bagà, Berga i Saldes (Berguedà), a més del Niu de l'Àliga, una muntanya de poc més de 2.500 metres d'alçada on conflueixen els termes municipals de d'Alp, Urús, Das i Bagà.

Tal com s'explica en la part central de la notícia, la inauguració tindrà lloc el 29 de juny a la catedral de la Seu d'Urgell. El programa sobre la figura del compositor Joan Cererols que oferiran l'Escolania i la Capella de Música de Montserrat també es podrà escoltar l'endemà a l'església de Sant Domènec de Puigcerdà, i el dia 1 de juliol al santuari del Miracle, al terme de Riner.

Altres concerts destacats són el del Cor de Noies de l'Orfeó Català, que interpretarà Ressons de l'antiga Europa a Tremp i a Berga (5 i 6 de juliol); The Illyria Consort, que portarà Tresors vienesos, a Esca-larre i Berga (13 i 14 de juliol); Pyrenaeus Ensemble, que presentarà Les Quatre Estacions de Vivaldi a Ripoll, Bellver i llac d'Engolasters d'Andorra (27, 28 i 29 de juliol); Música de Cambra per la Cort de Lisboa, amb María Hinojosa i Ludovice Ensemble, que es podran veure a la Vall de Boí, Salàs de Pallars i Llanars (del 13 al 15 d'agost); Locus Desperatus, que farà un viatge al passat a la col·legiata de Mur amb La música a la capella reial de Martí l'Humà, i també a Fontanals de Cerdanya i Tavascan (17, 18 i 19 d'agost), i el músic Eduardo Paniagua, que portarà la música del segle XIII fins a Berga, la Seu d'Urgell, Alp i Espot (del 23 al 26 d'agost).

Com en altres anys, el FEMAP tindrà un vessant social amb la realització de tallers per a col·lectius en risc d'exclusió, a més de 17 miniconcerts en 17 centres. En un altre àmbit, i com a novetat, l'organització amplia l'oferta de paquets turístics per gaudir de la música i el territori amb les anomenades Escapades Musicals. Tota la programació i les ofertes turístiques es poden consultar a la web del certamen: www.femap.cat.