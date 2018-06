L'Ateneu Igualadí munta un curs intensiu de cine per a joves

El realitzador i guionista David Casals-Roma impartirà el taller intensiu de cinema que organitza l'Ateneu Igualadí per a nois i noies de 14 a 18 anys i que es farà la darrera setmana de juny. L'objectiu de la iniciativa és proporcionar als participants les eines per aprendre a escriure un guió cinematogràfic, com s'afronta un rodatge, les tècniques de direcció, càmera i fotografia i els principis bàsics del muntatge. Els inscrits participaran en la gravació d'un videoclip que es penjarà a la xarxa.

El preu del taller és de 200 euros (es pot fer el pagament fraccionat en dues parts), amb un descompte del 10 % si la inscripció es fa abans del 20 de juny. Les sessions tindran lloc del 25 al 29 de juny al matí a l'Ateneu Igualadí, i no cal tenir coneixements previs de cine.