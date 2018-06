Els manresans Falcon & Firkin presenten el seu setè disc

El grup manresà Falcon & Firkin té nou disc, Bressagio. Jordi López (Manresa, 1976), ànima de la banda amb 10 anys de trajectòria i 7 treballs d'estudi publicats, destaca que és un treball més madur i personal, sintetitzant tota l'experiència acumulada, i que pretén «ser un pas important en la carrera del grup».

Bressagio consta de cinc temes inèdits i cinc temes que es recuperen d'anteriors treballs de Falcon & Firkin, però amb nous arranjaments, d'acord amb la sonoritat actual del grup, amb un marcat estil pop-rock amb influències britàniques i americanes. Com Sessions, molt rocker i amb arranjaments de guitarres, i Moments chill out, recopilatori amb 10 temes versionats en aquest estil, Bressagio torna a ser un disc produït per Jordi Armengol, a Sia Studio, el seu estudi del Pont de Vilomara. Armengol ha estat productor productor de Lluís Llach, Sangtraït... i guitarrista en les gires de Quimi Portet, Manolo Garcia i Maldita Nerea.

López destaca que Bressagio, títol que sorgeix d'un viatge a Venècia (Bressagio és un barri de l'illa de Murano) amb la seva dona, Mariona, per celebrar els seus 40 anys, és un disc «més tranquil que Sessions, més obert pel que fa al so, i amb molta presència de piano». Quant a les lletres, «són més personals, i es dóna més importància a la història, basada en persones properes i també fictícies». Per exemple, En un país llunyà i T'he trobat a faltar són cançons amb lletres que van sorgir en el viatge a Venècia.

El disc es clou amb 27 d'abril de 2012, una cançó de tribut a Pep Guardiola composta quan el santpedorenc va anunciar que deixava la banqueta del FC Barcelona. Es tracta d'una versió només amb piano i veu. «Va ser el tema amb el qual ens vam començar a donar a conèixer», destaca López, que afegeix que «vam tenir el premi de passejar la cançó per platós de televisió i estudis de ràdio però ens ha faltat la continuïtat que ens hagués agradat». I comenta que també tenia molta intencionalitat el missatge de Crida a la llibertat, creada arran de les mobilitzacions de l'11 de Setembre, però «no va fer el salt a nivell popular».

Per tirar endavant Bressagio, López (guitarres i veu) ha comptat amb José Prieto (guitarra elèctrica, piano, teclat i veus), Neifi Alcantara (baix) i Bruno Oliveira (bateria i percussions), a més d'Armengol (també a les guitar-res). Falcon & Firkin, que ha tingut diverses etapes (va començar en acústic abans de transformar-se en elèctric), és un grup que té «ganes de continuar passant-nos-ho bé fent cançons, que és el que ens omple». Per això ja preparen nou treball de cara a l'any que ve.