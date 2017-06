«El cargol Ferriol i l'herba de poniol»

Els darrers temps, Publicacions de l'Abadia de Montserrat ha apostat, entre d'altres, per l'edició de contes populars. Fa pocs anys, va iniciar la col·lecció Contes Clàssics, amb adaptacions rimades de les històries, i ara inicia Uni, dori, una col·lecció que se centra en els contes de tipus acumulatiu, siguin populars o contemporanis, molt apreciats pels més petits.

Els llibres es presenten amb un paper plastificat, pensat per al seu públic, i el contingut s'elabora amb enginy i claredat. El primer element destacable és incloure en la pàgina de text una icona d'aquell personatge que s'incorpora a la història, i a mesura que aquesta avança, se n'incorporen més, cosa que servirà al lector per anar-los identificant i acumulant mentalment. La il·lustració de Bernat Muntés, en aquest cas, és molt neta i amable, ideal també per als seus destinataris.

La tria del conte és adient ja que és un conte popular molt narrat oralment, però amb poca presència, fins ara, en el món editorial. L'adaptació del text opta per un estil de marcada oralitat, adient també per a l'adult a l'hora de llegir-lo i interpretar-lo. Per a primers lectors, penso que es podria haver optat per un text un pèl més breu i críptic. De totes formes, incorporar noves i acurades mirades i lectures als contes tradicionals és sempre una pràctica benvinguda.

Primers lectors Trad / Adap: Adap. Montse Ginesta Il·lustrador: Bernat Muntés Editorial: Pub. Abadia de Montserrat Pàgines: 20