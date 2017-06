«Tota la gent del món! Vides de tots colors»

Formalment situat a la cruïlla entre un llibre de coneixements i un àlbum de còmic, aquesta és una obra força interessant i actualitzada sobre la temàtica de la immigració i la integració social.

Des d´una pàgina inicial on s´exposa d´on venim tots plegats, passant per les odissees dels que fugen de la guerra de Síria o per les complicades relacions d´una família que té parents escampats pel món sencer, fins al –potser innecessari– qüestionari final, el llibre està farcit d´anècdotes i curiositats que el fan molt atractiu i ajuden a entendre millor tant les igualtats com les diferències dels infants d´avui, aquells que juguen a les nostres places i aprenen a les nostres escoles. En aquest aspecte cal destacar la tasca de la traducció/adaptació feta per Anna Soler, a fi d´apropar una obra alemanya a un context català. Tant el text com les il·lustracions es valen de l´humor i l´amenitat per presentar diferents aspectes de la vida quotidiana d´un munt de personatges –molts!– que fan que l´obra esdevingui coral, realista i útil.

Ens cal confessar que tot llegint-la hi hem après força coses i hem agraït que sigui molt menys demagògica del que acostumen a ser-ho títols semblants. Des d´aquest punt de vista, cal valorar la coherència ideològica que editorial Takatuka va refermant en molts dels títols del seu catàleg. Només posaríem l´objecció de l´edat recomanada a la contraportada (a partir dels 5 anys?) com a lector destinatari. Sort que hi afegeix «i per a totes les edats»...

A partir de 7 anys Autor: TUCKERMANN, Anja Trad / Adap: (Trad.) Anna Soler Horta Il·lustrador: Tine Schulz Editorial: Takatuka Pàgines: 32