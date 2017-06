Deu lectures recomanades per aquest estiu

L'estiu és una bona època per retrobar-se amb uns vells amics als quals moltes vegades no fem tot el cas que ens agradaria la resta de l'any. La rutina, les criatures, els compromisos socials ens mantenen allunyats d'ells. I quan per fi hi ha una estona lliure, moltes vegades un sent tal cansament a sobre que es decanta per encendre la televisió o navegar per la web i deixar-se alienar. Perquè aquests amics sempre estan àvids per explicar-nos les seves històries, i es mereixen que en aquest moment tinguem la lucidesa mental per seguir-per tots els viaranys pels quals les seves narracions ens vulguin portar sense perdre'ns detall.

Potser tens anotats els seus noms a l'agenda. Alguns et van entretenir fa anys i et ve de gust tornar a veure'ls. Altres mai els has conegut en persona, però t'han parlat bé sobre ells pensant que fareu bon pa. O potser els quefers t'han absorbit tant, que no tens res al cap. En aquest cas, et donarem deu idees per facilitar-te la tasca de recerca.

Perquè és temps de platja, la piscina, el banc favorit del parc. Llocs perfectes per citar-se amb ells i conèixer-o posar-se al dia. No hi haurà millor moment. L'estiu és temps de llibres.

1. 'Tan poca vida' – Hanya Yanagihara (Lumen)

Una desconeguda escriptora oriünda de Los Angeles, però d'ascendència sud-coreana per part de mare i hawaiana pel costat patern, va escriure una de les novel·les més elogiades del 2015 i finalista del Man Booker Prize i el National Book Award en 2016. Com els trenta anys d'amistat que abasta la història que proposa Yanagihara es narra al llarg de més de mil pàgines, no hi haurà millor ocasió d'atacar-la que ara.

El quartet protagonista el formen Malcom, un arquitecte de casa bona; JB, un artista negre homosexual; Willem, un actor que sobreviu com a cambrer; i Jude, un turmentat i intel·ligent advocat. Estan en la trentena, es van conèixer quan van compartir pis a Nova York. Anys més tard, sembla que l'èxit se'ls escapa als quatre.

La història passarà aviat a centrar-se en Jude, en la seva infància. I descobrirem el perquè de la seva grisa forma de ser mitjançant una sèrie de flashbacks: de petit va patir abominables abusos.

2. 'Vida y muerte de Sophie Stark' – Anna North (Ed. Alba)

La jove editora del New York Times Anna North ens presenta en la seva segona novel·la la història d'una ambiciosa cineasta anomenada Sophie Stark. Ho fa a través del testimoni de persones que van poder conèixer-la. Per Stark, l'art ho era tot. Per aconseguir realitzar la seva pel·lícula, va ser capaç de tot: de mentir al seu germà, d'enganyar al seu marit. De tot.

En l'únic que coincidiran els relats d'aquests personatges que ofereixen la seva particular visió sobre qui va ser Sophie Stark és la passió extrema que va tenir pel cinema. Una abnegació que en última instància vol fer reflexionar sobre el preu que cal pagar per l'èxit, els sacrificis que els artistes estan de vegades disposats a realitzar per desenvolupar la seva obra.



3. 'Els millors relats de Roald Dahl' - Roald Dahl (Anagrama)

El setembre passat es van complir cent anys del naixement de Roald Dahl. D'una imaginació desbordant, aquest britànic d'origen noruec no va ser només l'autor de novel·les que han fet les delícies de grans i petits des de la seva publicació, com 'James i el préssec gegant', 'Charlie i la fàbrica de xocolata' o 'Matilda '. També era un excels escriptor de contes curts, i aquesta col·lecció de tretze relats, de poc més de 300 pàgines, donen bona mostra d'això.

Dahl va dominar com pocs l'art del sarcasme, la ironia i l'humor. Les seves heteròclites històries són sempre originals i ens faran exclamar de sorpresa al final. Els peculiars personatges que les protagonitzen ens captiven des del principi i per sempre.



4. 'Kokoro' - Natsume Soseki (Impedimenta)

Soseki va ser un dels més grans introductors de les maneres de narrar occidentals en un Japó que a finals del segle XIX i les primeres dècades del segle XX estava en ple procés de renovació dels seus valors tradicionals. L'obra de Soseki al complet està impregnada d'aquest xoc entre el nou i el vell, la pèrdua i transformació de les idees que havien estat imperants fins aquell moment.

La forma d'entendre la vida, i l'amor, també va canviar radicalment en aquesta època. 'Kokoro' pot significar en japonès 'ànima', 'sentiment', 'cor', però també 'ment'. Amb una narrativa sòbria però plena de sentimentalitat, en la qual els silencis expressen tant o més que les paraules, Soseki parla de les conseqüències que va portar per als nipons començar a entendre el món d'una forma més individualitzada, com la soledat i l'aïllament.

Explica la història d'un jove que coneix a un home gran que li produeix una curiositat que no és capaç de controlar. Li diu 'sensei' (mestre) de manera respectuosa, i aviat s'adonarà que hi ha alguna cosa, un fet del passat, que el turmenta al seu respectat mentor.

5. ´La España vacía. Viajes por un país que nunca fue´ – Sergio del Molino (Turner)

No tot havia de ser ficció. Anotem a la llista de llibres que hem de llegir sí o sí aquest assaig de Sergio del Molino que ha estat valorat per molts com la millor obra de no-ficció publicada a Espanya l'any passat.

'La España vacía' parla de les zones del país oblidades. Aquestes a la vora de l'extinció per la despoblació. El periodista explica les seves escapades a alguns d'aquests llocs i es qüestiona si realment existeix aquesta Espanya que ens han explicat. Perquè, amb un agusat ull crític, De l'Molí posa en consideració que els que abans van posar en joc aquesta denominació, escriptors com Machado, Unamuno, Azorín, provenien de la perifèria. I justifica que el primer escriptor en parlar del tema des del coneixement, des de la Meseta, va ser Miguel Delibes. Del Molí desmunta clixés i posa en qüestió que realment existeixi aquesta Espanya "buida".



6. ´La mujer del mediodía´ – Julia Franck (Tusquets)

'La mujer del mediodía' està ambientada en els convulsos anys després de la segona Guerra Mundial a Alemanya. Franck presenta una història punyent amb tints autobiogràfics: el seu pare va córrer la mateixa sort que el nen que és abandonat per la protagonista de la història en una estació de tren.

El que coneixerem al llarg del relat són les circumstàncies que el porten a Helene a cometre aquest acte d'inhumanitat sense cap indici de remordiment: haurem de ser testimonis de la bogeria de la seva mare, de la mort del seu pare, el dolor per un amor que es veu frustrat, la caiguda de la seva germana en una espiral d'excessos i els abusos d'un nazi que la presa com a dona en contra de la seva voluntat i la sotmet.



7. ´El buitre´, de Gil Scott-Heron (Hoja de Lata)

El cantant Gil Scott-Heron, considerat un dels precursors del hip-hop des que el 1971 llancés el disc 'Pieces of a man', que incloïa el tema 'The revolution will not be televised'.

Un any abans havia llançat 'El buitre', un llibre que havia romàs inèdit a Espanya fins al passat 2015. El jove Gil tenia només 19 anys i tal imperiosa necessitat per escriure el seu debut en la novel·la, que va deixar els estudis universitaris per dedicar-se exclusivament a això.

El resultat va ser una novel·la negra localitzada en els suburbis de Nova York, en els quals hi ha bandes, drogues, racisme i corrupció.

8. ´Saliendo de la estación de Atocha´ de Ben Lerner (Mondadori)

Adam Gordon, el protagonista d'aquesta història, és un jove nord-americà que rep una prestigiosa beca per desenvolupar un entusiasta al mateix temps que antic "projecte poètic" a Madrid. És la Madrid d'abans de la crisi econòmica i que està a punt de patir els atemptats jihadistes de l'11-M.

Aviat Adam comença a dispersar-se i a dubtar de la seva vocació. Comença a prendre una sèrie de decisions de dubtosa integritat ètica com començar a mentir, emborratxar-se i drogar-se. Per aguantar el ritme es prendrà cafeïna 'a dojo' i per compensar-se pendrà tranquil·litzants. I es burlarà de l'art i posarà en dubte els processos creatius.

Va ser el 2013 la primera novel·la publicada de Ben Lerner i immediatament va començar a collir elogis de la premsa i escriptors com Paul Auster.



9. ´Como fuego en el hielo´ – Luz Gabás (Planeta)

Després 'Palmeres a la neu' l'escriptora Luz Gabás va tornar a portar-nos una història d'amor, aquest cop ambientada a l'Espanya de mitjans del segle XIX. Un "homenatge al romanticisme", en paraules de la seva creadora.

Un període en què es va iniciar el turisme a les piscines termals del Pirineu per part de viatgers estrangers i nacionals de la classe aristòcrata. Una època en la qual també van existir unes poques pioneres que van somiar a coronar els pics de la serralada pirinenca de la mateixa manera que els homes. I un temps convuls per les guerres carlines i les revolucions socials i culturals.

Attua i Cristela és en aquesta ocasió la parella que lluitarà per poder consumar el seu amor. Un amor que troba tot tipus de traves i que per moments semblarà impossible que pugui prevaler.



10. 'Patria' - Fernando Aramburu

No pot faltar en tota llista de lectura que s'elabori en aquests dies. És per a molts el llibre de l'any passat i continua sent

el d'aquest 2017. Aquesta història que transmet amb un realisme sense precedents l'atmosfera que es respirava en els cercles familiars que donaven suport a la lluita armada d'ETA. Un llibre crític que deixa mal parat al nacionalisme d'aquells anys grisos de la història d'Espanya.

Gran protagonista de les fires del llibre celebrades en els últims mesos, 'Patria' ha venut uns 300.000 exemplars, porta 18 edicions publicades i és sens dubte el major fenomen literari a Espanya dels últims anys.