Cuina per llegir: «receptes senzilles per novells i cuinetes»

Xabier Gutiérrez autor de dos recomanables gastronovel·les negres: L'aroma del crim i El bouquet de la por. També ha escrit cinc assajos sobre estètica culinària i una dotzena de llibres de cuina. Aquest receptari pur i dur és un dels més populars i es reedita per quinzena vegada, en un format molt pràctic que subratlla la intencionalitat pedagògica d'un llibre pensat per estar a la cuina i no a la biblioteca. Amb ell, Gutiérrez pretén ensenyar al novençà i al cuinetes «els fonaments per poder edificar en el futur construccions més complexes».

Entre les seves més de mil receptes hi ha la beixamel, la maionesa, la vinagreta o la sopa de peix, «explicades amb tots els detalls però, al mateix temps, amb pressa».

Per cert, Xabier Gutiérrez, psicòleg de formació, és el cap de la partida d'innovació del triplestrellat Arzak.